Общество

Сотрудники псковской Росгвардии изъяли 62 единицы гражданского оружия

В целях усиления контроля за оборотом оружия, предупреждения и недопущения фактов хищения гражданского оружия, с 18 по 20 февраля на территории Псковской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Росгвардии.

Сотрудниками центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области, совместно с полицией, проведено более 1000 проверок условий хранения оружия.

За нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия, составлено 49 административных протоколов. Изъято 62 единицы гражданского оружия.



В ходе проверки владельцев гражданского оружия, росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за небрежное хранение оружия.

