Общество

В Псковской области сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 20 тонн «размороженных» американских окорочков

19 февраля должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» запрещен ввоз 19,7 тонн куриных окорочков. Продукция, произведенная в Соединенных Штатах Америки, следовала автомобильным транспортом из Литвы в Республику Казахстан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра инспекторами управления выявлены следы дефростации продукции: подтеки на транспортировочных коробках, обильное количество мутного льда на дне упаковки с продукцией. А также присутствие выраженного запаха, не свойственного данному виду товара, что является грубым нарушением требований ветеринарного сертификата США на экспортируемое мясо птицы и продукты из мяса птицы в Казахстан, статьи 17 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.