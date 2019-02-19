Общество

Свыше 62 тыс. деревьев высажено на территории ОЖД в 2018 году

На Октябрьской железной дороге ежегодно проводятся мероприятия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду и озеленению прилегающих территорий. Так, в прошедшем году в регионах, где проходит Октябрьская дорога, было высажено более 62 тыс. саженцев деревьев, сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

Собрано и передано во вторичный оборот более 209 тонн бумажных отходов, почти 12 тонн стекла, около 3 тонн пластика, 0,6 тонн иных отходов, что позволило сэкономить свыше 1 млн рублей.

Перевод котельных на альтернативные экологические виды топлива позволил снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2017 годом на 6,6%. На 9,2% уменьшились сбросы сточных вод в окружающую среду. Положительный показатель – результат своевременного технического обслуживания и ремонта очистных сооружений.

Выросло на 2,5% обезвреживание отходов и вовлечение их во вторичный оборот.