Общество

Дружественные связи Пскова с Дербентом будут развиваться

Сегодня, 25 февраля, глава Пскова Иван Цецерский встретился с председателем Общественной палаты Дербентского района Республики Дагестан Фетуллой Фатуллаевым.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, руководитель Общественной палаты Дербентского района передал главе Пскова приветственный адрес главы Дербента Хизри Абакарова с намерениями о продолжении побратимских отношений для укрепления экономических, культурных, гуманитарных связей.

В свою очередь, Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что в 2014 году между Дербентом и Псковом было подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве, выразил надежду на развитие побратимских связей и вручил Фетулле Фатуллаеву книгу «Псковские сокровища».