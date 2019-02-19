Общество

Михаил Ведерников поблагодарил участников конкурса по разработке официальных символов Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников в понедельник, 25 февраля, провел очередное заседание Геральдического совета при администрации Псковской области, в рамках которого поблагодарил участников открытого конкурса по разработке официальных символов Псковской области.

Открывая совещание, глава региона напомнил, что 20 февраля герб и флаг региона были официально зарегистрированы Геральдическим советом при президенте РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Псковская область всегда была регионом воинской славы, где живут сильные, отважные и патриотичные люди. Уверен, что под новым флагом будет совершено немало славных деяний, и он станет символом мужества и верности Родине», - сказал Михаил Ведерников.

В рамках открытого конкурса проектов официальных символов на рассмотрение жюри поступило около 50 заявок, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Пензенской области. «Это многое говорит о значении нашего региона в истории страны и той роли, которую он играет в устройстве современной России. Это люди, которые с искренним интересом относятся к истории и традициям Псковской земли и приложили все усилия, чтобы она была воплощена в государственных символах», - заметил глава региона.

Михаил Ведерников вручил дипломы более чем 30 участникам конкурса, которые присутствовали на заседании. Первым Губернатор отметил работу самого юного автора — ученика 5-го класса Ярослава Рождественского. Также награда нашла и самого почтенного участника конкурса — 83-летнего пенсионера из Плюссы Виктора Порошина. Диплом победителя был вручен и автору текста гимна Татьяне Рыжовой.

«Своей работой вы все сделали заметный вклад в многовековую историю Псковской земли», - подчеркнул Михаил Ведерников, обращаясь к награжденным и всем членам Геральдического совета.

Выступая с ответным словом, учащиеся и руководитель Детской художественной школы Пскова Олег Цветков, чьи проекты также принимали участие в творческом конкурсе, передали Михаилу Ведерникову творческую интерпретацию герба, созданную юными художниками. «Вы смотрите в будущее и серьезно относитесь к молодежи. Это очень здорово. Молодежь - будущее нашего региона», - отметил Олег Цветков.

До недавнего времени Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ. Инициатива разработки геральдической символики Псковской области принадлежит губернатору региона Михаилу Ведерникову.