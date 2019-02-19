Общество

Объявлен открытый конкурс на лучшую музыку для гимна Псковской области

Объявлен открытый конкурс по разработке музыки для утвержденного текста гимна Псковской области. Соответствующее решение принято в понедельник, 25 февраля, на заседании Геральдического совета при администрации региона, которое провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На данный момент Геральдическим советом области одобрен только текст гимна. Из-за отсутствия музыки законопроект «О гимне Псковской области» окончательно не утвержден депутатами областного Собрания. Обращение о проведении творческого конкурса по разработке музыкального сопровождения поступило в адрес Администрации региона в конце января от членов Общественной палаты области.

«Разработка музыкального сопровождения к тексту гимна — наша перспективная задача на первое полугодие текущего года. Это позволит полностью закрыть вопрос с официальными символами, который более 25 лет не находил своего решения», — отметил глава региона Михаил Ведерников на зачедании.

Как сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона, конкурс продлится до 15 апреля. Свои проекты на рассмотрение жюри могут представить все желающие.

Согласно техническому заданию к конкурсу, музыка гимна должна иметь торжественный, строгий, величественный характер, размеренный маршевый ритм и быть эмоционально яркой. Диапазон и тональность мелодии должны быть удобными для исполнения хоровым коллективом любого уровня: от самодеятельного до профессионального.

Кроме того, в рамках заседания Геральдического совета рассмотрен вопрос о разработке эскизов для государственных наград Псковской области: Почетной грамоты губернатора, наградного знака «Почетный гражданин Псковской области», медалей «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава Псковской области». В рамках заседания глава региона внес свои замечания и предложения в отношении проектов наград.