Общество

Иван Цецерский провел выезд на объекты, указанные в обращениях псковичей

В понедельник, 25 февраля, глава Пскова Иван Цецерский провел рабочий выезд, подготовленный на основании обращений жителей города. Как сообщили ПЛН в пресс-службе органов местного самоуправления, в график объезда были включены объекты, на которые псковичи обращали внимание в ходе приемов граждан по личным вопросам, а также в социальных сетях.

В выезде также приняли участие представители управления городского хозяйства администрации Пскова, представители управляющих компаний, активные жители, а также руководители городских служб.

Маршрут начался с осмотра территории и дорожного покрытия по улице Яна Райниса, около магазина «Домашний». Одна из жительниц данного микрорайона обратилась к главе Пскова с просьбой закрыть проезд для автомобилей между остановочным комплексом и тротуаром. На сегодняшний день установлены два защитных ограждения вдоль тротуара, необходимо установить еще одно.

Иван Цецерский поручил представителю управления городского хозяйства администрации Пскова устранить данную проблему, после чего, предоставить фотоотчет, а также подчеркнул, что необходимо на данном участке пешеходной зоны привести в порядок и пешеходный переход - обновить разметку.

Далее участники выезда осмотрели территорию у средней общеобразовательной школы №5 имени Героя РФ М.Н. Евтюхина, и дворовые проезды ближайших домов.

Глава Пскова попросил предоставить отчет об уборке территории. Директор УК «Микрорайон 13» Владимир Красовский рассказал, что дворовая территория убирается ежедневно, как силами дворников, так и с использованием снегоуборочной техники. Управляющая организация в случае необходимости уборки с помощью специальной техники вынуждена брать машины в аренду, но из-за высокой арендной стоимости нет возможности делать это часто.

Иван Цецерский подчеркнул, что необходимо уделять большее внимание тротуарам, своевременно убирать наледь, грязь и остатки песка от антигололедной обработки, которые затрудняют движение пешеходам. Также он обратил внимание на то, что управляющая организация несет ответственность за безопасность жителей данного микрорайона, поэтому необходимо своевременно обследовать кровли домов и сбивать образовавшуюся наледь.

Следующим пунктом контрольного выезда стал осмотр территории около здания МБУК «Дом Офицеров». Глава города отметил, что участок находится в ведении Министерства обороны, поэтому на сегодняшний день у городских властей нет оснований и возможности вкладывать средства в ремонт дорожного покрытия данной территории.

Иван Цецерский обратил внимание представителей управления городского хозяйства на освещение в сквере напротив МБУК «Дом Офицеров». Он подчеркнул, что необходимо незамедлительно привести в порядок опоры и плафоны фонарей, а также обследовать деревья на предмет аварийности.

По завершению контрольного выезда Иван Цецерский отметил, что существующие проблемы будут решаться в рабочем порядке. По вопросам, касающимся сферы ответственности управления городского хозяйства, специалистам уже поставлены соответствующие задачи.