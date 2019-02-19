Общество

Минобороны разработало для военных памятку поведения за границей

Минобороны разработало памятку (имеется в распоряжении «Известий») о том, как должны себя вести военнослужащие, находящихся в командировках за границей.

«Памятка военнослужащему, выполняющему специальные задачи за пределами территории РФ» уже поступила в войска, рассказали «Известиям» в Минобороны.

В частности, им запрещается использовать смартфоны и другие гаджеты с геолокацией. В разговорах и переписке даже с членами семьи нельзя раскрывать место своей дислокации.

Также военнослужащим нельзя поддаваться на провокации, например реагировать на оскорбления со стороны мирных жителей в свой адрес или по отношению к России. При попытке вербовки военные должны тут же обратиться к командиру.

Ознакомление личного состава с документом проходит под роспись, так как за нарушение ряда пунктов, прописанных в нем, предусмотрено серьезное наказание - от прерывания командировки до дисциплинарной и уголовной ответственности.

Запреты, указанные в памятке, подкреплены соответствующими статьями законов «О государственной тайне», «О статусе военнослужащего» и ведомственными приказами.