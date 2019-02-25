В Великих Луках будет работать мобильная приемная прокурора области

В четверг, 28 февраля, с 12.00 в городе Великие Луки будет работать мобильная приемная прокурора области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.
В рамках работы мобильной приемной принимать граждан будет заместитель прокурора области Сергей Левшаков, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.
Прием состоится в здании прокуратуры города Великие Луки.
Записаться на прием можно по телефонам 8(81153) 3-96-93 (прокуратура района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).