Общество

Великолучан приглашают совершить паломничество к Честному Животворящему Кресту Господню

15-16 марта состоится паломническая поездка в село Годеново Ярославской области к великой православной святыне - Честному Животворящему Кресту Господню. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии, паломники примут участие в Божественной литургии в монастыре Сошествия Креста Господня.

Согласно преданию нерукотворный Животворящий Крест, чудным образом сошел с неба в 1423 году вместе с чудотворной иконой Николая Угодника, недалеко от древнего Переславля-Залесского. Первым Божиим чудом, дарованным от Креста, было основание прямо среди болота (где явился Крест) прочного холма для строительства Никольского храма. Другое чудо совершилось, когда заложенный зодчими храм был перенесен на этот холм невидимой силой. При этом был голос: «На месте сем поставьте церковь Мою… и чудеса многа произыдут с верою притекающим помолиться, и будут многа исцеления». Сейчас здесь находится мужской монастырь «Сошествия Креста Господня». С той поры, как течет здесь живительная родниковая вода, полились чудеса и исцеления на этом святом месте. Всем просящим подает Господь от Креста помощь. Люди, сумевшие добраться до столь отдаленного места, получают необыкновенную Благодать, реальную помощь в жизненных обстоятельствах и исцеление от самых различных недугов (наркомания, пьянство, уныние, одержимость бесами).

В Переславле-Залесском паломники посетят Никитский мужской монастырь, где находятся святые мощи преподобного Никиты Столпника. В этом монастыре в 1688 г. во время строительства потешной флотилии жил царь Петр I. Желающие смогут возложить на себя вериги святого (при этом бывают исцеления), а также набрать воды из колодца, выкопанного преподобным, которой был исцелен в 1555 году старший сын Иоанна Грозного и Анастасии Романовны. При колодце имеется купальня.

Также в ходе паломничества запланирована православная экскурсия по древнему Переславлю-Залесскому, городу храмов и монастырей, где родился Александр Невский. Здесь он был крещен, тут прошло его детство. Переславль - любимый город Александра Невского. Это то место, куда он всегда стремился. В начале XX века в Переславле жил и работал святитель Лука Крымский. В Переславле чудом сохранился до нашего времени в первозданном своем виде могучий белокаменный Спасо-Преображенский собор, построенный Юрием Долгоруким и Андреем Боголюбским.

Отправление из Великих Лук 15 марта в 19.30. Возвращение 17 марта, ориентировочно в 5.00.

Подробная информация о поездке и запись по телефону: +7 (921) 508-31-95.