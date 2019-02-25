Общество

Пенсионный фонд напоминает работодателям о необходимости сдачи отчетности не позднее 1 марта

Не позднее 1 марта 2019 года 10969 страхователям Псковской области необходимо представить в Пенсионный фонд РФ сведения о стаже наемных работников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПФР по Псковской области, с 1 января 2019 года в территориальных органах ПФР области началась отчетная компания, в ходе которой страхователи должны представить сведения о стаже каждого работающего у него застрахованного лица, включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах начисляются страховые взносы.

В соответствии с действующим законодательством страхователь представляет сведения на 25 и более работающих у него застрахованных лиц за предшествующий отчетный период в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, который устанавливается Пенсионным фондом Российской Федерации.

За нарушение сроков сдачи отчетности либо за представление страхователем неполных или недостоверных сведений предусмотрены законодательством штрафные санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

За несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных документов применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей.

Помимо этого, в соответствии с действующим законодательством, непредставление в установленный срок либо отказ от представления в органы ПФР оформленных в установленном порядке сведений, необходимых для ведения индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей.