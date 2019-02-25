Общество

Следующая рабочая неделя у россиян будет четырехдневной - Роструд

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили, что в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня следующая рабочая неделя в РФ будет четырехдневной.

«8 марта, приходящееся в этом году на пятницу, является нерабочим праздничным днем. 9 и 10 марта - календарные выходные дни. Таким образом, в связи с празднованием Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня подряд. Соответственно, предпраздничная рабочая неделя продлится четыре дня - 5 по 7 марта включительно», - заявил замглавы ведомства Иван Шкловец «Интерфаксу».

Он также отметил, что согласно Трудовому кодексу РФ предпраздничный рабочий день 7 марта (четверг) будет короче на один час.

Как напомнил И.Шкловец, дополнительный выходной день, который образовался в связи с тем, что праздничный день 23 февраля приходился в этом году на субботу, перенесен на 10 мая.

«В этом случае правительство РФ использовало свое право переносить выходные дни и перенесло выходной день с 23 февраля на 10 мая (пятница), и, таким образом, к празднованию 9 мая получается четыре выходных дня (с четверга, 9 мая по воскресенье, 12 мая включительно)», - сказал собеседник агентства.