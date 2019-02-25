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Общество

В администрации Псковского района сменились номера телефонов

26.02.2019 10:09|ПсковКомментариев: 2

В настоящее время в администрации Псковского района идет плановая замена номеров городских телефонов. Об этом сообщается на сайте Псковского района.

Приемная главы Псковского района Н.А.Фёдоровой - 8 (8112) 29-31-31

Первый заместитель главы администрации Псковского района В.В.Кузь - 8 (8112) 29-31-32

Заместитель главы администрации Псковского района С.Л.Колинко - 8 (8112) 29-31-33

Заместитель главы администрации Псковского района Г.М.Ранцев - 8 (8112) 29-31-34

Аппарат администрации Псковского района - 8 (8112) 29-31-30

Информация о новых номерах обновляется.

Теги: #телефон
Источник: Псковская Лента Новостей
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