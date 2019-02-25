В администрации Псковского района сменились номера телефонов

В настоящее время в администрации Псковского района идет плановая замена номеров городских телефонов. Об этом сообщается на сайте Псковского района.
Приемная главы Псковского района Н.А.Фёдоровой - 8 (8112) 29-31-31
Первый заместитель главы администрации Псковского района В.В.Кузь - 8 (8112) 29-31-32
Заместитель главы администрации Псковского района С.Л.Колинко - 8 (8112) 29-31-33
Заместитель главы администрации Псковского района Г.М.Ранцев - 8 (8112) 29-31-34
Аппарат администрации Псковского района - 8 (8112) 29-31-30
Информация о новых номерах обновляется.