Общество

Милонов предложил отказаться от шестидневной недели в школах

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов предложил министру просвещения России Ольге Васильевой отказаться от шестидневной недели в школах и провести по этому вопросу «общероссийский школьный референдум» в каждом регионе, сообщает «РИА Новости».

«В последние годы мы видим, что нагрузка на школьников значительно возрастает - в программу вводятся новые предметы, увеличивается суммарное количество учебных часов... Как следствие, из-за увеличения нагрузки, учеба не ограничивается привычной нам пятидневкой - дети часто учатся по шестидневному расписанию, имея в дневнике по шесть-восемь уроков», - пишет Милонов министру.

Депутат подчеркнул, что многие семьи, где растут школьники, буквально становятся заложниками своей школы, так как «шестидневка» является «препятствием для совместных семейных путешествий, отдыха, поездок на дачу и досуга».

«В данной связи в рамках перманентной реформы образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность пересмотра практики шестидневной образовательной недели для школьников с 1 по 10 классы. Данную реформу, безусловно, необходимо вынести на “общероссийский школьный референдум“ в каждом регионе на базе подразделений министерства просвещения РФ с привлечением родительского сообщества, депутатов и специалистов», - заключил депутат.