Общество

УФАС: Управление специальной связи на территории Псковской области установило монопольно высокую цену на свои услуги

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Псковской области принято решение о признании нарушения антимонопольного законодательства Федеральным государственным унитарным предприятием «Главный центр специальной связи», выразившегося в установлении монопольно высокой цены на услугу по перевозке наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает УФАС, в управление обратилось государственное предприятие Псковской области «Фармация» с жалобой на действия Управления спецсвязи по Псковской области о завышенных ценах на услуги по перевозке лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства. Суммы на перевозку по области достигали 100-120 тысяч за один маршрут 10 -20 коробок с препаратами (380 кг.) Это приводило к убыткам предприятия и к дополнительным расходам учреждений здравоохранения Псковской области.

ГП «Фармация» поставляет лекарства медицинским учреждениям Псковской области. Учреждения здравоохранения, коммерческие организации были привлечены в качестве заинтересованных лиц. Поскольку перевозку лекарств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, вправе осуществлять организация, имеющая специальную лицензию, «Фармация», больницы, поликлиники заключают договор на оказание услуг с Управлением спецсвязи по Псковской области. ГП «Фармация» сообщило и представило доказательства того, что несет убытки, так как цена за перевозку либо превышает стоимость самих лекарств, либо цена лекарств для потребителей необоснованно повышается.

В ходе рассмотрения дела управлением установлено, что филиал - Управления специальной связи по Псковской области занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по перевозке наркотических средств и психотропных веществ. Пользуясь рыночной властью, ФГУП произвольно установило цену на свои услуги, которая превышает сумму фактических затрат и прибыли.

Главный центр специальной связи считает, что при отсутствии регулируемой цены он вправе применять коммерческую цену на оказываемые услуги, причем применительно к разным учреждениям разные цены. Одно не учло, что все таки оно ФГУП, и создано для решения определенных задач государства. А каждый субъект, занимающий доминирующее положение, должен обосновать свои цены детальными расчетами, и документальными доказательствами добросовестности своих действий. В данном случае аргументом практически всегда было «ценообразование и скидки на усмотрение директора».

Материалы дела свидетельствуют о непрозрачном ценообразовании и неправомерном установлении цен предприятием. Цена на услугу не обоснована расчетами и не подтверждается бухгалтерскими документами. Дополнительно к цене неоправданно применяются повышающие коэффициенты.

В ходе рассмотрения ФГУП препятствовало оперативному принятию решения: не представляло документы, обжаловало привлечение к ответственности за непредставление документов в суды. Однако, суд признал законными действия УФАС по Псковской области и оставил штраф в силе.

«Установление и поддержание монопольно высокой цены является серьезным нарушением антимонопольного законодательства, за которое предусмотрен «оборотный» штраф. В соответствии с принятым решением будет выдано предписание о прекращении нарушения и установления обоснованной цены на перевозку лекарств. Главный центр специальной связи будет привлечен к административной ответственности по п.1 ч. 14.31 КоАП РФ». Безусловно, Спецсвязь так просто не согласится расстаться со своими доходами, решение наверняка будет обжаловано в суд, но мы готовы защищать наших пациентов, которым необходимы препараты», - прокомментировала принятое решение руководитель управления Ольга Милонаец.