Общество

Жители Псковской области могут получить разрешение на местное приграничное передвижение

Жители Псковской области, не менее трех лет постоянно проживающие на приграничных территориях, могут получить разрешение на местное приграничное передвижение.

Как сообщили Центру деловой информации в Консульстве Латвийской Республики в Пскове, в перечень территорий входят следующие муниципальные образования:

Красногородский район – город Красногородск, волости: Красногородская, Пограничная, Партизанская;

Опочецкий район - волости: Варыгинская, Макушинская, Пригородная;

Островский район – город Остров, волости: Бережанская, Горайская;

Палкинский район - город Палкино, волости: Качановская, Родонская, Палкинская, Новоуситовская, Васильевская и Черская;

Печорский район - город Печоры, волости: Лавровская, Круппская, Новоизборская;

Пыталовский район - город Пыталово, волости: Гавровская, Линовская, Носовская, Скадинская, Вишгородская, Тулинская, Утроинская;

Себежский район - города Себеж, Сосновый Бор, волости: Себежская, Мостищенская.

Жители указанных населенных пунктов могут оформить разрешение на местное приграничное передвижение, которое дает право на многократный въезд, выезд и пребывание только на приграничной территории Латвийской Республики. Суммарный срок непрерывного пребывания в течение срока действия разрешения на местное приграничное передвижение не может превышать 90 дней.

Разрешения на местное приграничное передвижение выдаются на основании согласованных списков жителей приграничных территорий, которые составляются органами местных самоуправлений приграничных территорий. Для оформления разрешения на местное приграничное передвижение в Консульство Латвийской Республики в Пскове необходимо подать следующие документы: анкету на разрешение местного приграничного передвижения; заграничный паспорт; фотографию (35 х 45 мм, цветная на белом фоне); копии документов, удостоверяющих срок проживания лица на законных основаниях на приграничной территории (например, копия страницы общегражданского паспорта с указанием места регистрации).

Оформление разрешения на местное приграничное передвижение осуществляется бесплатно в течении 10 календарных дней.

Прием документов на оформление разрешения на местное приграничное передвижение в Консульстве Латвийской Республики в Пскове осуществляется по рабочим дням с 12.00 до 13.00 по предварительной записи по телефону +7 8112 725390.

Списки для согласования составляются органами местных самоуправлений приграничных территорий.