Общество

Масленичные гуляния в Великих Луках состоятся 9 марта

В этом году масленичные гуляния в Великих Луках состоятся 9 марта. Праздник откроется в 11:30 костюмированным парадом на площади Александра Матросова, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Колонна ряженых пройдет по центральному мосту к месту проведения народных гуляний — площади Ленина. Народные гуляния с традиционными масленичными забавами начнутся в 12.00.

Праздник завершится в 14:30 сожжением чучела Масленицы: «Всем честным народом, да большим хороводом Масленицу пойдем сжигать, да весну-красну встречать!».