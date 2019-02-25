Общество

Псковский облсовпроф требует вернуть работникам островского детсада «Радуга» их законный доход

Псковский областной совет профсоюзов направил первому заместителю губернатора Псковской области – координатору трехсторонней комиссии по регулированию Вере Емельяновой обращение по поводу итогов внеплановой комплексной ведомственной проверки в отношении муниципального дошкольного учреждения – детского сада «Радуга» Островского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, проверка проводилась комиссией, созданной управлением образования Островского района, по обращению одного из воспитателей детского сада. По ее результатам было установлено, что в течение 2018 года ежемесячно значительная часть работников этого дошкольного учреждения получала заработную плату, не соответствующую суммам, указанным в их расчетных листах: по указанию заведующего учреждением между работниками происходил взаиморасчет части зарплаты наличными средствами.

Профсоюзная сторона считает, что подобные действия нельзя назвать взаиморасчетом между работниками: воспитатели, в отношении которых работодатель осуществлял эти действия, отдавали свой законный доход. В связи с этим Псковский облсовпроф предлагает создать специальную комиссию при администрации Псковской области для оценки фактов, изложенных в акте состоявшейся проверки.

«Считаем, что часть заработной платы, переданная работниками через руководителя учреждения, а также напрямую иным работникам, подлежит возврату с уплатой процентов в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно», — говорится в обращении, подписанном председателем Псковского облсовпрофа Ульяной Михайловой.

Добавим, что копия акта проверки также направлена в Псковскую областную организацию профсоюза работников народного образования и науки РФ с предложением осуществить меры по защите трудовых прав работников детского сада «Радуга» на получение заработной платы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации в полном объеме.