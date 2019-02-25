Общество

Интерактивные площадки «Призывной пункт» созданы в 4 районах Псковской области

Интерактивные площадки под названием «Призывной пункт» организовали в четырех районах области Псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Псковская региональная общественная молодежная организация «Вечевой Орден». Площадки входят в программы торжественных мероприятий, приуроченных к 75-летию освобождения районов Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, у участников площадки есть возможность ближе познакомиться с работой призывного пункта 40-х годов: пройти строевую подготовку и примерить комплекты военной формы разных родов войск. В рамках подготовки к мероприятию, благодаря помощи работников Государственного архива Псковской области и типографии, были восстановлены открытки 40-х годов: теперь у участников площадки в районах есть возможность подписать и отправить почтовые карточки по любому адресу.

Организаторами были воссозданы и другие предметы из жизни людей военного времени: упаковки мыла, плиток шоколада, спичечных коробков. Именно такое внимание к деталям делает патриотические мероприятия по-настоящему запоминающимися.

18 февраля площадка была представлена в Плюсском районе, 24 февраля - в Дновском, Порховском и Дедовичском. На данный момент запланированы еще три выезда: 26 февраля - Локнянский и Бежаницкий районы, 28 февраля - Новоржевский район.