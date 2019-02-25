Общество

1 марта в Пскове пройдет творческая встреча «Точка опоры в неприкаянном мире» с Владимиром Потресовым

1 марта в 15.00 Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на творческую встречу «Точка опоры в неприкаянном мире» с Владимиром Потресовым (г.Москва), членом Всемирной писательской организации ПЕН-клуб (Русский ПЕН-Центр).

Встреча пройдет на площадке проектного офиса «Команда 2018» (ул. Некрасова, д.19, Ростелеком).

На встрече пойдет разговор о месте писателя в современном меняющемся мире.

Завершится вечер просмотром фильма «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции». Продолжительность 34 минуты.

Мероприятие проводится при поддержке проектного офиса «Команда 2018».

Напомним, Всемирный день писателя отмечается практически во всех странах ежегодно 3 марта.

Вход свободный.

Владимир Потресов родился в Москве в 1946 году. Окончил Московский институт электроники и математики, с 1977 по 1982 годы работал в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина. С 1982 года Владимир Потресов – корреспондент отдела литературы журнала «Огонек»; работал в «Литературной газете», газете «Век», других периодических изданиях. С 1989 по 1991 и с 2009 по 2015 годы – редактор отдела журнала «Наше Наследие».

Первая повесть «Судоверфь на Арбате» вышла в 1986 году. Владимир Потресов – автор книг «Надеюсь ехать водою из Петербурга в Москву…», «Тайна Вороньего Камня», «Дилогия о неприкаянных», «День неприкаянных» и других, серии книг «Город нашего детства», в которую вошло издание «Псков нашего детства» (М., 2017); автор, составитель и издатель ряда сборников: «Художник, судьба и Великий перелом», «Сто десятая» и других. Кроме того, Владимир Потресов составил, подготовил к изданию, снабдил предисловием шесть сборников писателя Виктора Некрасова.

В 2012 году в издательстве Сергея Маркелова (Великие Луки) вышла книга «Тако в нас написано в летописцех», в которую вошли публицистические очерки и статьи, посвященные культуре и истории Псковского края.

В настоящее время Владимир Потресов возглавляет Историко-культурный центр «Самолва», задача которого сохранение памяти о Ледовом побоище и экспедиции АН СССР по уточнению места битвы. В 2017 году, к 775-летию легендарного сражения, вышла книга писателя «Ледовое побоище: правда, мифы, ложь». По материалам издания в 2018 году создан документальный фильм (автор сценария и режиссер Владимир Потресов) «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции».

В настоящее время готовится к выходу в свет новая книга Владимира Потресова, посвященная драматической истории создания монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколиха.