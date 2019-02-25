Общество

К Общественному совету при комитете Госдумы по культуре присоединился митрополит Тихон

К Общественному совету при комитете Госдумы по культуре присоединились митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, артист Эдгард Запашный и музыкант Сергей Шнуров, сообщила во вторник председатель комитета Елена Ямпольская.

«Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре», - сказала она.

Как сообщает «Интерфакс», она перечислила тех, кто согласился присоединиться к членам Общественного совета на данный момент.

«Владыка Тихон (Шевкунов), митрополит Псковский и Порховский. Автор знаменитой книги "Несвятые святые", которую мне выпала честь редактировать. Ждали отца Тихона в нашем совете с первого дня, но для подобной деятельности требуется благословение патриарха», - сказала председатель комитета.

Другой кандидат - Евгений Водолазкин. «Выдающийся российский писатель, украшение отечественной словесности. Тонкий, глубокий, изумительно талантливый и поразительно скромный человек», - сообщила Ямпольская.

Также вошел в совет Шнуров, добавила она. «Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, мне его творчество интересно. Особенно жанр "утром в инете, вечером в куплете", который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная», - отметила глава комитета.

Ямпольская рассчитывает увидеть членов Общественного совета 22 марта на парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре.