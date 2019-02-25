Общество

25 января была зафиксирована пиковая нагрузка на энергосистему Псковской области уходящей зимой

Максимум нагрузки на энергосистему Псковской области уходящей зимой был зафиксирован 25 января в 10 утра. Она составила 414 МВт при температуре минус 18 Сº. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре управления сетями филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». В прошлом году максимальная суммарная нагрузка в электрических сетях региона достигла 400 МВт при температуре минус 19 градусов в последний день зимы, 28 февраля.

Также в ЦУС энергокомпании подвели итоги зимнего дня контрольных замеров электрических нагрузок и уровней напряжения в сетях, который по традиции проходит ежегодно в третью среду декабря. По его результатам специалисты «Псковэнерго» обновили ведомость загрузок подстанций напряжением 110 кВ. В этот день, 19 декабря 2018 года, суммарная нагрузка на энергосистему Псковской области составила 363 МВт. В прошлом году она была на 5 % ниже - 345 МВт.

Так, по данным последних контрольных замеров, предельная загруженность трансформаторов была зафиксирована на ключевых питающих центрах Пскова, а также Печорского и Великолукского районов – ПС № 74 «Печоры» (71,1%), ПС № 73 «Льнокомбинат» (86,5%) и ПС № 359 «Поречье» (94,5%). Значительно возросшая загруженность последней подстанции связана с интенсивно развивающимся производством Великолукского свинокомплекса.

Вместе с тем, в списке самых загруженных центров питания остаются подстанции 110 кВ в Пскове: № 126 «Речная», № 100 «Северная» и № 53 «Псков», в Великих Луках № 130 «Рябики», № 115 «Порхов», № 68 «Остров», № 114 «Невель-1», № 146 «Полна». Вся эта информация будет учитываться при рассмотрении заявок по технологическому присоединению к данным центрам питания.

Исторический максимум нагрузки в псковской энергосистеме был зафиксирован 6 февраля 1991 года и составил 620 МВт. Закрытие промышленных предприятий стало причиной уменьшения потребления электроэнергии в области почти в два раза. Уже через 14 лет, в 2005 году, максимальная нагрузка фиксировалась на уровне 360 МВт.