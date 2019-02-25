Общество

Оперативным штабом национального антитеррористического комитета в Псковской области проведено учение «Экран 2019»

26 февраля оперативным штабом национального антитеррористического комитета в Псковской области проведено антитеррористическое учение под условным наименованием «Экран 2019». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области

В межведомственных мероприятиях приняли участие силы и средства территориального и пограничного управлений ФСБ, а также УМВД, УФСИН, Управление Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области, представители органов исполнительной власти Псковской области.

По замыслу учения, группа вооруженных лиц совершила попытку нападения на административное здание городского парка культуры и отдыха имени А.С. Пушкина (г. Псков, Октябрьский проспект, д. 34). Под угрозой оружия преступники захватили заложников и выдвинули неприемлемые для руководства страны требования.

Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области Алексея Кальяна, «террористы» нейтрализованы, все заложники освобождены.

Подводя итоги, он отметил, что цели учения достигнуты. Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.

Антитеррористические учения, направленные на совершенствование и координацию деятельности оперативных служб области, проводятся регулярно согласно плану, утвержденному руководством национального антитеррористического комитета.