Общество

Здание по улице 25 Октября в Острове включено в предмет охраны исторического поселения города

Администрация Островского района завершает процедуру перевода бывшего многоквартирного дома № 57 по улице 25 Октября в городе Острове, расселенного в конце 2018 года из-за аварийного состояния, из категории жилого в нежилое помещение. Это важный шаг на пути сохранения и развития потенциала исторических зданий центральной части города, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

По информации собственника объекта, которым выступает администрации Островского района, во 2 квартале 2019 года планируется завершение кадастровых и оценочных процедур, объявление аукциона на приватизацию здания. Предлагаемое собственником будущему владельцу назначение здания будет связано с планами администрации района по развитию инфраструктуры гостеприимства, созданию дополнительных рабочих мест.

Напомним, что в конце 2018 года на основании заявления граждан комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области, были проведены работы по установлению историко-культурной значимости этого объекта на предмет его мемориальной ценности и принадлежности семье Калашниковых – Рерихов. Работы по демонтажу ветхого здания были остановлены.

Проведенные комитетом архивно-библиографические, натурные исследования, консультации со специалистами псковских музеев, петербургского государственного Музея-института, также занимавшегося вопросом идентификации дома бабушки Н.К.Рериха в Острове, не позволили установить достоверных признаков принадлежности здания №57 по улице 25 Октября, этой семье.

Однако комитетом было принято решение, что в целях сохранения историко-градостроительной среды, элементов старинной планировочной структуры указанное здание включено в предмет охраны исторического поселения города Остров как ценный градоформирующий объект. Его остатки будут сохраняться определенное время для завершения обмерных работ и составления технической документации в целях подготовки материалов для организации аукциона на приватизацию этого объекта недвижимости.