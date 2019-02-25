Общество

Патриарх Кирилл анонсировал кадровые перестановки в РПЦ

Священный синод Русской православной церкви примет сегодня, 26 февраля, несколько важных кадровых вопросов, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Сегодняшнее заседание будет важным заседанием. Мы должны решить много текущих вопросов, в том числе и кадровых вопросов. Жизнь идет, как говорится, вперед, многое меняется. И изменение, в том числе и в области кадров, оно всегда является ответом на те потребности и на те вызовы, которые обращаются к церкви» , - сказал патриарх в начале заседания Синода его участникам, передает «Интерфакс».

По словам предстоятеля РПЦ, сегодняшнее заседание будет «недолгое, но важное».