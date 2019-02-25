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Игорь Девятко: Я не автор и не инициатор экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко отметил, что не является автором и инициатором экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области. Об этом Игорь Девятко рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

«Защищаться от того, чего не было - всегда проигрышная позиция. Я не автор и не идеолог проекта «Шиес». Автором и инициатором является правительство Москвы», - подчеркнул он.

Как отметил И.Девятко, именно правительство Москвы ведет взаимодействие с регионом. Проект оценивался по экономическим критериям, по суммам, которые он принес региону, по количеству предоставляемых рабочих мест. Он выносился на комиссию по инвестиционной политике и конкуренции, где поддержали инвестиционную составляющую проекта. Как ответственный за формирование инвестиционной комиссии свою ответственность я не снимаю. Насколько я знаю, сейчас проект еще оценивают с экологической и технологической стороны. Поэтому далеко еще до окончательного четкого понимания реализации данного проекта. Что идет его широкое обсуждение - это хорошо, надо быть максимально открытым в вопросе, ведь речь о переработке мусора», - заключил он.

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