Игорь Девятко: Я не автор и не инициатор экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Игорь Девятко отметил, что не является автором и инициатором экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области. Об этом Игорь Девятко рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).
«Защищаться от того, чего не было - всегда проигрышная позиция. Я не автор и не идеолог проекта «Шиес». Автором и инициатором является правительство Москвы», - подчеркнул он.
Как отметил И.Девятко, именно правительство Москвы ведет взаимодействие с регионом. Проект оценивался по экономическим критериям, по суммам, которые он принес региону, по количеству предоставляемых рабочих мест. Он выносился на комиссию по инвестиционной политике и конкуренции, где поддержали инвестиционную составляющую проекта. Как ответственный за формирование инвестиционной комиссии свою ответственность я не снимаю. Насколько я знаю, сейчас проект еще оценивают с экологической и технологической стороны. Поэтому далеко еще до окончательного четкого понимания реализации данного проекта. Что идет его широкое обсуждение - это хорошо, надо быть максимально открытым в вопросе, ведь речь о переработке мусора», - заключил он.
Проект строительства мусорного полигона вызвал широкий общественный резонанс в Архангельской области. О том, что на юге области будет построен мусорный полигон, местные жители узнали случайно, когда на станции Шиес стали вырубать лес. Подробности проекта стали известны широкой общественности только в октябре, когда экотехнопарк «Шиес» был признан приоритетным инвестиционным проектом Архангельской области. Оказалось, что инвесторы планируют строительство полигона для захоронения брикетированных отходов, в том числе, из Москвы.