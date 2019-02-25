Общество

Псковичи выражают соболезнования родным и близким Бернхарда Штекера

Сегодня стало известно, что на 65 году жизни скончался один из инициаторов развития международных связей города Пскова и Нойса, председатель общества содействия развитию связей между породненными городами Нойс - Псков Бернхард Штекер.

Глава города Пскова Иван Цецерский выразил соболезнования: «Для псковичей знакомство с Бернхардом Штёкером началось с его первого визита в город Псков в конце 1980-х годов, еще до официального заключения соглашения о партнерстве между нашими городами, когда он участвовал в гуманитарной миссии, сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова. Он стоял у истоков формирования связей по обмену профессиональным опытом пожарных города Нойса и города Пскова, был участником реализуемых в наших городах проектов по линии организации «Красный Крест». Каждый визит Бернхарда Штёкера и его коллег становился настоящим событием для воспитанников детского дома в Пскове.

Благодаря его личному участию удалось наладить плодотворный образовательный обмен между школами и высшими учебными заведениями города Пскова и Нойса. Он вместе со своей семьей всегда был принимающей стороной для псковских студентов и школьников.

За последние годы под кураторством Бернхарда Штёкера были реализованы проекты «Стажировка в Летней Академии в Бонне», участниками которой стали более 30 молодых псковичей и «Социальный проект «Гуманитарная помощь от Нойса Пскову», в рамках которого детская областная больница получила в дар 4 дорогостоящих медицинских аппарата, были построены 2 пандуса, некоторые детские сады Пскова получили игрушки, школа-интернат - музыкальное оборудование, а детский дом - новый набор посуды для воспитанников.

Бернхард Штёкер участвовал в благотворительных акциях как в Германии, так и в России, в частности в последние годы он активно помогал зоозащитной организации «Шанс» и выделял личные средства на помощь бездомным животным.

За активную работу по укреплению партнерских связей городов -побратимов Пскова и Нойса, за большой вклад, внесенный в развитие дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Германии, за особо выдающиеся заслуги в общественной и благотворительной деятельности в 2010 году Решением Псковской городской Думы Бернхард Штёкер награжден медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом».

От имени псковичей, органов местного самоуправления города Пскова, выражаю глубокие соболезнования родным и близким Бернхарда Штёкера, его коллегам, а также всем тем, кто был с ним знаком. Он навсегда останется в сердцах псковичей отзывчивым и неравнодушным человеком, всегда готовым прийти на помощь».