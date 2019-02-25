Общество

«Зарница-2019» объединила жителей Мебельного микрорайона Великих Лук

Сегодня в Великих Луках на базе школы № 6 состоялась оборонно-спортивная игра «Зарница-2018». Соревнования прошли на новой спортивной площадке учреждения. В состязаниях приняли участия старшеклассники и жители микрорайона.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участники мерились силами в стрельбе, оказании первой медицинской помощи и знании истории. Также ребятам пришлось бегать по снегу, стараться не угодить в «мышеловку» и поражать гранатой в противогазе условную мишень.

Кроме того, необходимо было не только пройти этапы быстро, но и собрать подсказки для финального испытания - поиск победного флага. В итоге «Зарницу» прошли все, а приятной наградой за труд стали полевая каша и чай.