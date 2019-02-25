Общество

Судьба последнего поколения Российской империи

В 2019 году исполняется 100 лет формированию Северо-Западной армии генерала Николая Юденича и ее легендарному наступлению на Петроград под кодовым названием «Белый меч».

Сформированная к 1 июля 1919 года на основе ранее созданного Псковского отдельного добровольческого корпуса, Белая Северо-Западная армия представляла собой ощутимую угрозу, способную смести власть большевиков в революционном Петрограде. Приказом Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией Александра Колчака во главе Северо-Западной армии был утвержден генерал от инфантерии Николай Юденич - авторитетный русский полководец суворовской школы.

О наступлении на Петроград и причинах поражения Белой армии опубликовано достаточно много научных статей и воспоминаний участников этих событий, ведется активная деятельность по увековечению памяти участников белого движения.

Со своей стороны предлагаю ознакомиться с историей гражданской войны на примере судьбы псковича, героя Первой мировой войны, активного участника белого движения и похода армии Юденича на Петроград осенью 1919 года. Описываемые в публикации трагические события в истории Российской империи начала XX века и гражданской войны служат общим фоном в повествовании о жизненном пути моего родственника - Михаила Александровича Ременовского. На примере документально подтвержденных фактов его биографии прослеживаются судьбы солдат и офицеров бывшей Русской императорской армии, сражавшихся за будущее своего Отечества по разные стороны фронтов гражданской войны.

Деревня Леляховка на карте межевания 1785 г.

Михаил Александрович Ременовский родился в сентябре 1895 года в деревне Ляляховка Псковского уезда, недалеко от древнего погоста Торошино, о существовании которого теперь напоминают поросшие кустарником и деревьями руины церкви св. пророка Ильи, да каменные средневековые кресты у деревни Цаплино. Сейчас это небольшая деревня в Псковском районе.

Деревня Леляховка, так ее название пишется в более ранних документах, значится в материалах генерального межевания и на карте межевания 1785 г. в одном владении с д. Горушка. Обе деревни относились к казенному ведомству. По межеванию в Горушке и Леляховке проживало 17 душ мужского пола. В 1870-х было 10 дворов, 13 душ мужского пола и 22 - женского, в 1914 - 14 дворов, 134 жителя. В ходе исследования и опроса местного населения были установлены интересные факты проживания в Леляховке нескольких польских семей.

Михаил Ременовский являлся потомком тех самых польских переселенцев, обосновавшихся в окрестностях Пскова не позднее первой половины XIX века. В его жилах текла русская, казацкая и польская кровь. Из поколения в поколение в семье передавались предания о предках из польского шляхетского рода. Осевшие в Псковском уезде предки отличались крепким здоровьем и долгожительством.

Кавалер Георгиевского креста

Самые ранние документальные сведения о Михаиле Ременовском относятся к периоду Первой мировой войны. В начале войны Михаил был мобилизован в действующую Русскую армию и направлен в Ораниенбаум, где проходит военную подготовку в Офицерской стрелковой школе.

Офицерская стрелковая школа в г.Ораниенбаум

Затем, в 1915 году в составе сформированного Стрелкового полка Офицерской стрелковой школы принимает участие в боевых действиях Русской армии в Прибалтике. Положение на фронте в этот период было крайне тяжелым и неустойчивым для русской армии.

Все лето 1915 года продолжался так называемый «Великий отход». Русская армия терпела поражение и была совершенно обескровлена. После падения за три дня, с 5 по 7 августа, двух хорошо укрепленных крепостей - Ковно (Каунас) и Новогеоргиевск (Модлин), силы были брошены на оборону и удержание Двинского плацдарма.

О переброске Стрелкового полка Офицерской школы под Двинск (Даугавпилс) сообщается в телеграмме генерала Н.В. Рузского к генералу П.А. Плеве от 24 сентября 1915 года: «В вашем расположении пять корпусов такого же состава и другие корпуса соседнего фронта; из числа этих корпусов четыре в районе Двинска. На днях вам присланы полк офицерской стрелковой школы и бригада 110-й дивизии, последняя полного состава, и сегодня отправлено в Двинск семь тысяч винтовок. Таким образом, в состав армии прибыло около 11-12 тысяч штыков».

По результатам сражений, проходивших здесь в сентябре-октябре 1915 года, Двинск удалось отстоять. В ходе боев под Гиновкой в районе Двинска в октябре 1915 года стрелок Михаил Ременовский получил ранение верхних конечностей. Немного подлечившись, он снова оказался на фронте.

Дальнейший боевой путь Михаила Ременовского связан с 8 стрелковым Сибирским полком. В 1916 году в составе полка он стал участником кровопролитных боев с австро-германскими войсками на реке Стоход.

П.Рыженко «Стоход»

Бои были настолько ожесточенными, что болотистая местность реки Стоход превратилась в братское кладбище Русской армии.

Георгиевский крест IV степени

В ходе военной наступательной операции на реке Стоход, в бою 1 августа 1916 года, Михаил Ременовский получил тяжелое ранение живота и верхних конечностей, обороняя переправу через реку. За героический подвиг Михаил Ременовский был награжден Георгиевским крестом IV степени. В наградном листе отмечено: «За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны высоты «Источник», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удержать свое важное расположение».

Мост на переправе через р.Стоход

После продолжительного лечения в госпиталях Михаил Ременовский был направлен домой.

Поход на Петроград

Последствия революционных событий 1917 года кардинально изменили жизнь Михаила Ременовского. В декабре 1918 года он был мобилизован в Красную армию и направлен в Петроград на службу в полубатальон им. Карла Либкнехта.

Атмосфера революционного Петрограда, пропитанная в те годы кровью и жестокостью красного террора, стала для Михаила враждебной средой и вызывала неприятие. В апреле 1919 года по болезни Михаил Ременовский получает увольнение на месяц из расположения полубатальона и возвращается в деревню Ляляховку. Вскоре деревня была занята войсками Северо-Западной армии генерала Н.Н. Юденича. В августе 1919 года Михаил вступает в ряды Белой армии телеграфистом в чине старшего унтер-офицера и в сентябре-октябре 1919 года принимает участие в наступлении на Петроград.

Генерал от инфантерии Н.Н. Юденич

Наступление генерала Н.Н. Юденича развивалось успешно и стремительно. Продвижению способствовала поддержка на тот момент времени союзных эстонских войск. В конце сентября была прорвана линия обороны Красной армии, затем 12 октября пал Ямбург. Во второй половине октября Северо-Западная армия овладела Лугой, Гатчиной, Красным селом, Царским селом и Павловском и вышла к Пулковским высотам - ближайшим подступам к Петрограду. Заветная цель освобождения столицы Российской империи от большевиков была как никогда близка. На горизонте виднелся золотой купол Исаакиевского собора.

Однако растянутость фронта Северо-Западной армии, отсутствие обещанных союзниками резервов и предательство эстонских властей позволили Красной армии остановить наступление Юденича. Отношения с эстонскими союзниками изначально складывались недоверительно. Главным условием союзнических отношений было предоставление независимости Эстонской республике после взятия Петрограда. Но, узнав о приказе А.В. Колчака о «Единой и неделимой России», зачитанном 21 октября Н.Н. Юденичем перед войсками под Петроградом, эстонское правительство поняло, что в случае победы Северо-Западной армии, ни о какой независимости не может быть и речи, что и определило исход сражения в пользу большевиков. Эстонская сторона еще до начала наступления на Петроград вела секретные переговоры с большевиками. Началось отступление Белой армии от Петрограда в сторону эстонской границы.

К концу ноября 1919 года измотанные войска Северо-Западной армии были прижаты Красной армией к границе и перешли на эстонскую территорию, где были разоружены, интернированы и обречены своими бывшими союзниками на унижение и гибель от тифа и голода в эстонских лагерях.

Цена за предательство была высокой для эстонской стороны. Эстонское правительство пошло на переговоры с большевиками ради заключения выгодного мирного договора, по которому Эстония получала признание независимости и приграничные русские территории. Тартуский мирный договор 2 февраля 1920 года стал военно-политическим триумфом большевиков на крови солдат Северо-Западной армии, с расчетом на уничтожение руками эстонцев Белой армии и устранения угрозы падения Петрограда.

Братское захоронение солдат и офицеров Северо-Западной армии в Нарве

Советско-Польская война

После разгрома Северо-Западной армии, в декабре 1919 года, находясь на территории Эстонии, старший унтер-офицер Михаил Александрович Ременовский переходит телеграфистом в отряд С.Н. Булак-Балаховича, в составе которого примет участие в советско-польской войне на территории Польши.

В феврале 1920 года, после переговоров с главой Польши Юзефом Пилсудским о совместной борьбе с большевиками, С.Н. Булак-Балахович со своим отрядом, в котором находился старший унтер-офицер Михаил Ременовский, перешел линию фронта и прибыл в Двинск, где был принят польским генералом Эдвардом Рыдз-Смиглым.

По стечению обстоятельств Михаил Ременовский вновь оказался в местах своих первых боев в годы Первой мировой войны на Двинском плацдарме.

Сформированная Булак-Балаховичем добровольческая армия сыграла довольно значимую роль в судьбоносном для Польши Варшавском сражении в августе - сентябре 1920 года, нанеся внезапный удар по частям Красной армии под Влодвой и Персепой.

Варшавская операция, известная как «Чудо на Висле», завершилась поражением большевиков, их паническим отступлением, а затем подписанием 12 октября 1920 года в Риге договора о перемирии и прелиминарных условиях польско-советского мирного договора. Фактически под Варшавой Войско Польское при поддержке русских белогвардейских вооруженных формирований убили на поле боя мечту большевиков о советизации Польши и всемирной революции.

После заключения перемирия между Польшей и Советской Россией военные отряды Булак-Балаховича продолжили военные действия на территории Белоруссии в целях свержения советской власти и создания независимой Белорусской Народной Республики. 14 ноября 1920 года Булак-Балахович провозгласил себя главнокомандующим Белорусскими вооруженными силами. Затем, правительство провозглашенной БНР присвоило ему пост «Начальника государства». Однако в ноябре 1920 года северо-западнее Мозыря частям Красной армии все же удалось нанести серьезное поражение войскам Балаховича.

Ночью 26 ноября 1920 года остатки армии Булак - Балаховича перешли на польскую территорию, где были немедленно разоружены поляками в присутствии представителя Советской России и интернированы.

Польский лагерь для русских интернированных и военнопленных

Михаил Ременовский попадает в польский лагерь для интернированных белогвардейцев Шиперно в окрестностях города Калиш. Здесь, в апреле 1921 года он вступает в возрожденную на территории Польши контрреволюционную организацию Бориса Савинкова «Народный Союз защиты Родины и свободы». На присяге в лагере Шиперно, Михаил дает клятву «бороться, не щадя своей жизни, против коммунистов».

При вступлении в савинковскую организацию Михаил берет себе псевдоним «Черкасов» и подпольную кличку «Дядя».

Находившихся в лагере для интернированных новобранцев контрреволюционной организации стали готовить к переброске на территорию Советской России. Вскоре Михаил Ременовский был переведен в другой лагерь для интернированных белогвардейцев в Пикулицы (город Перемышль), где также активно велась вербовка в савинковскую организацию. Из Пикулиц в конце мая – начале июня 1921 года Михаил Ременовский был переправлен в Варшаву к С.Н. Булак - Балаховичу для дальнейшего направления в Советскую Россию.

Однако, как следует из следственного дела, Михаил Ременовский активной деятельности в савинковской контрреволюционной организации не принимал. Согласившись на перевод из Пикулиц в Варшаву, Михаил спланировал свой побег. Воспользовавшись подходящим моментом, спустя 2-3 дня после размещения в варшавских казармах, Михаил «удрал оттуда и поехал на станцию Малорита, что у гор. Брест-Литовска», современный Брест (до 1939 года в составе Польши). Вероятно, вступление Михаила в савинковскую организацию рассматривалось им как единственно возможный способ вырваться из польских лагерей на свободу.

До лета 1922 года Михаил Ременовский находился на территории Польши, где скрывался от савинковцев и польских властей. Поступил на работу к инженеру Путята. После Пасхи 1922 года выехал в Варшаву, где обратился в Российское полномочное представительство в надежде вернуться к мирной жизни на родине.

Возвращение домой

В июне 1922 года Михаил Ременовский-Черкасов через Советскую миссию по ленинской амнистии (Декрет ВЦИК от 3 ноября 1921 г.) возвращается домой в деревню Ляляховку Псковского уезда к родителям преклонного возраста и младшей сестре. Его отцу Александру исполнилось 98 лет, а матери Александре - 67 лет. Но к мирной жизни так и не удалось вернуться. Вскоре, 11 июля 1922 года, был арестован дома в деревне по доносу за участие в контрреволюционной деятельности.

Михаил Ременовский был заключен под стражу в Псковский губернский исправительно-трудовой дом №1, где содержался в строжайшей тайне в одиночной камере под псевдонимом «Ведеркин». В настоящее время в здании Псковского ГИТ дома располагается следственный изолятор на ул. Некрасова, 39.

Псковский тюремный замок. Псковский губернский исправительно-трудовой дом №1

Следственным делом занималось 5 Спецотделение Псковского Губотдела Госполитуправления, которое было завершено 29 сентября 1922 года.

Михаил Ременовский был осужден в Петрограде Военным Трибуналом Петроградского военного округа 20 ноября 1922 г. по ст. 60 УК РСФСР на 3 года лишения свободы, с поражением в правах на 5 лет.

Дальнейшая судьба Михаила Ременовского, которому на момент вынесения приговора было 28 лет, до сих пор неизвестна. Реабилитирован 19 мая 1998 г.

Многослойная история России начала XX века вошла в биографию Михаила Александровича Ременовского не только как общий фон военно-политических событий. Он был ее активным участником и "делателем". Пройдя через три войны с тяжелыми ранениями на фронтах, польские лагеря для интернированных белогвардейцев, лишения и испытания, этот молодой отважный и твердый духом человек стал свидетелем драмы уходящей эпохи и падения Российской империи.

Михаил Семенов