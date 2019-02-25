Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ-5 подарков к 23 февраля от Nordman
Мариинка: впервые в Пскове
Децл «Морфия»
Копейка к копейке = приличная сумма
Минпромторг отжигает
Есть билет на балет!
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 25.02.2019 20:4962 «Как после войны» - губернатор провел совещание, посвященное «плачевному» состоянию псковских дорог 26.02.2019 19:560 Семейный спортивный фестиваль пройдет в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» 26.02.2019 19:140 Жителям стругокрасненских деревень напомнили правила пожарной безопасности 26.02.2019 18:551 Родители выпускников Псковской области сдали ЕГЭ 26.02.2019 18:3210 Митрополит Тихон (Шевкунов) удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского III степени 26.02.2019 18:160 Пенсионный фонд напоминает работодателям о необходимости сдачи отчетности не позднее 1 марта
 
 
 
Самое популярное 23.02.2019 14:1276 «Греются пацанчики»: в сети обсуждают видео бомжей у Вечного огня 24.02.2019 22:1933 Пенсии для россиян рассчитали в столбик 25.02.2019 20:4962 «Как после войны» - губернатор провел совещание, посвященное «плачевному» состоянию псковских дорог 24.02.2019 16:5727 Момент смертельной аварии на Невском проспекте попал на видео 26.02.2019 15:2941 Перерасчет по квитанциям на вывоз мусора гарантирован - Сергей Пайст
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Судьба последнего поколения Российской империи

26.02.2019 18:00|ПсковКомментариев: 16

В 2019 году исполняется 100 лет формированию Северо-Западной армии генерала Николая Юденича и ее легендарному наступлению на Петроград под кодовым названием «Белый меч».

Сформированная к 1 июля 1919 года на основе ранее созданного Псковского отдельного добровольческого корпуса, Белая Северо-Западная армия представляла собой ощутимую угрозу, способную смести власть большевиков в революционном Петрограде. Приказом Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего Русской армией Александра Колчака во главе Северо-Западной армии был утвержден генерал от инфантерии Николай Юденич - авторитетный русский полководец суворовской школы.

О наступлении на Петроград и причинах поражения Белой армии опубликовано достаточно много научных статей и воспоминаний участников этих событий, ведется активная деятельность по увековечению памяти участников белого движения.

Со своей стороны предлагаю ознакомиться с историей гражданской войны на примере судьбы псковича, героя Первой мировой войны, активного участника белого движения и похода армии Юденича на Петроград осенью 1919 года. Описываемые в публикации трагические события в истории Российской империи начала XX века и гражданской войны служат общим фоном в повествовании о жизненном пути моего родственника - Михаила Александровича Ременовского. На примере документально подтвержденных фактов его биографии прослеживаются судьбы солдат и офицеров бывшей Русской императорской армии, сражавшихся за будущее своего Отечества по разные стороны фронтов гражданской войны.

Деревня Леляховка на карте межевания 1785 г.

Михаил Александрович Ременовский родился в сентябре 1895 года в деревне Ляляховка Псковского уезда, недалеко от древнего погоста Торошино, о существовании которого теперь напоминают поросшие кустарником и деревьями руины церкви св. пророка Ильи, да каменные средневековые кресты у деревни Цаплино. Сейчас это небольшая деревня в Псковском районе.

Деревня Леляховка, так ее название пишется в более ранних документах, значится в материалах генерального межевания и на карте межевания 1785 г. в одном владении с д. Горушка. Обе деревни относились к казенному ведомству. По межеванию в Горушке и Леляховке проживало 17 душ мужского пола. В 1870-х было 10 дворов, 13 душ мужского пола и 22 - женского, в 1914 - 14 дворов, 134 жителя. В ходе исследования и опроса местного населения были установлены интересные факты проживания в Леляховке нескольких польских семей.

Михаил Ременовский являлся потомком тех самых польских переселенцев, обосновавшихся в окрестностях Пскова не позднее первой половины XIX века. В его жилах текла русская, казацкая и польская кровь. Из поколения в поколение в семье передавались предания о предках из польского шляхетского рода. Осевшие в Псковском уезде предки отличались крепким здоровьем и долгожительством.

Кавалер Георгиевского креста

Самые ранние документальные сведения о Михаиле Ременовском относятся к периоду Первой мировой войны. В начале войны Михаил был мобилизован в действующую Русскую армию и направлен в Ораниенбаум, где проходит военную подготовку в Офицерской стрелковой школе.

Офицерская стрелковая школа в г.Ораниенбаум

Затем, в 1915 году в составе сформированного Стрелкового полка Офицерской стрелковой школы принимает участие в боевых действиях Русской армии в Прибалтике. Положение на фронте в этот период было крайне тяжелым и неустойчивым для русской армии.

Все лето 1915 года продолжался так называемый «Великий отход». Русская армия терпела поражение и была совершенно обескровлена. После падения за три дня, с 5 по 7 августа, двух хорошо укрепленных крепостей - Ковно (Каунас) и Новогеоргиевск (Модлин), силы были брошены на оборону и удержание Двинского плацдарма.

О переброске Стрелкового полка Офицерской школы под Двинск (Даугавпилс) сообщается в телеграмме генерала Н.В. Рузского к генералу П.А. Плеве от 24 сентября 1915 года: «В вашем расположении пять корпусов такого же состава и другие корпуса соседнего фронта; из числа этих корпусов четыре в районе Двинска. На днях вам присланы полк офицерской стрелковой школы и бригада 110-й дивизии, последняя полного состава, и сегодня отправлено в Двинск семь тысяч винтовок. Таким образом, в состав армии прибыло около 11-12 тысяч штыков».

По результатам сражений, проходивших здесь в сентябре-октябре 1915 года, Двинск удалось отстоять. В ходе боев под Гиновкой в районе Двинска в октябре 1915 года стрелок Михаил Ременовский получил ранение верхних конечностей. Немного подлечившись, он снова оказался на фронте.

Дальнейший боевой путь Михаила Ременовского связан с 8 стрелковым Сибирским полком. В 1916 году в составе полка он стал участником кровопролитных боев с австро-германскими войсками на реке Стоход.

П.Рыженко «Стоход»

Бои были настолько ожесточенными, что болотистая местность реки Стоход превратилась в братское кладбище Русской армии.

Георгиевский крест IV степени

В ходе военной наступательной операции на реке Стоход, в бою 1 августа 1916 года, Михаил Ременовский получил тяжелое ранение живота и верхних конечностей, обороняя переправу через реку. За героический подвиг Михаил Ременовский был награжден Георгиевским крестом IV степени. В наградном листе отмечено: «За то, что 1.08.1916, вызвавшись охотником для обороны высоты «Источник», прикрывавшей переправу через р. Стоход и, блестяще выполнил свою задачу, под непрерывным артиллерийским, ружейным и минометным огнем противника, доблестно удерживался на высоте и не дрогнул, понеся огромные потери, чем показал пример всем соседям геройского исполнения долга и, несмотря на всю казавшуюся невозможность, отстоял свою позицию, чем решительно помог остальным частям удержать свое важное расположение».

Мост на переправе через р.Стоход

После продолжительного лечения в госпиталях Михаил Ременовский был направлен домой.

Поход на Петроград

Последствия революционных событий 1917 года кардинально изменили жизнь Михаила Ременовского. В декабре 1918 года он был мобилизован в Красную армию и направлен в Петроград на службу в полубатальон им. Карла Либкнехта.

Атмосфера революционного Петрограда, пропитанная в те годы кровью и жестокостью красного террора, стала для Михаила враждебной средой и вызывала неприятие. В апреле 1919 года по болезни Михаил Ременовский получает увольнение на месяц из расположения полубатальона и возвращается в деревню Ляляховку. Вскоре деревня была занята войсками Северо-Западной армии генерала Н.Н. Юденича. В августе 1919 года Михаил вступает в ряды Белой армии телеграфистом в чине старшего унтер-офицера и в сентябре-октябре 1919 года принимает участие в наступлении на Петроград.

Генерал от инфантерии Н.Н. Юденич

Наступление генерала Н.Н. Юденича развивалось успешно и стремительно. Продвижению способствовала поддержка на тот момент времени союзных эстонских войск. В конце сентября была прорвана линия обороны Красной армии, затем 12 октября пал Ямбург. Во второй половине октября Северо-Западная армия овладела Лугой, Гатчиной, Красным селом, Царским селом и Павловском и вышла к Пулковским высотам - ближайшим подступам к Петрограду. Заветная цель освобождения столицы Российской империи от большевиков была как никогда близка. На горизонте виднелся золотой купол Исаакиевского собора.

Однако растянутость фронта Северо-Западной армии, отсутствие обещанных союзниками резервов и предательство эстонских властей позволили Красной армии остановить наступление Юденича. Отношения с эстонскими союзниками изначально складывались недоверительно. Главным условием союзнических отношений было предоставление независимости Эстонской республике после взятия Петрограда. Но, узнав о приказе А.В. Колчака о «Единой и неделимой России», зачитанном 21 октября Н.Н. Юденичем перед войсками под Петроградом, эстонское правительство поняло, что в случае победы Северо-Западной армии, ни о какой независимости не может быть и речи, что и определило исход сражения в пользу большевиков. Эстонская сторона еще до начала наступления на Петроград вела секретные переговоры с большевиками. Началось отступление Белой армии от Петрограда в сторону эстонской границы.

К концу ноября 1919 года измотанные войска Северо-Западной армии были прижаты Красной армией к границе и перешли на эстонскую территорию, где были разоружены, интернированы и обречены своими бывшими союзниками на унижение и гибель от тифа и голода в эстонских лагерях.

Цена за предательство была высокой для эстонской стороны. Эстонское правительство пошло на переговоры с большевиками ради заключения выгодного мирного договора, по которому Эстония получала признание независимости и приграничные русские территории. Тартуский мирный договор 2 февраля 1920 года стал военно-политическим триумфом большевиков на крови солдат Северо-Западной армии, с расчетом на уничтожение руками эстонцев Белой армии и устранения угрозы падения Петрограда.

Братское захоронение солдат и офицеров Северо-Западной армии в Нарве

Советско-Польская война

После разгрома Северо-Западной армии, в декабре 1919 года, находясь на территории Эстонии, старший унтер-офицер Михаил Александрович Ременовский переходит телеграфистом в отряд С.Н. Булак-Балаховича, в составе которого примет участие в советско-польской войне на территории Польши.

В феврале 1920 года, после переговоров с главой Польши Юзефом Пилсудским о совместной борьбе с большевиками, С.Н. Булак-Балахович со своим отрядом, в котором находился старший унтер-офицер Михаил Ременовский, перешел линию фронта и прибыл в Двинск, где был принят польским генералом Эдвардом Рыдз-Смиглым.

По стечению обстоятельств Михаил Ременовский вновь оказался в местах своих первых боев в годы Первой мировой войны на Двинском плацдарме.

Сформированная Булак-Балаховичем добровольческая армия сыграла довольно значимую роль в судьбоносном для Польши Варшавском сражении в августе - сентябре 1920 года, нанеся внезапный удар по частям Красной армии под Влодвой и Персепой.

Варшавская операция, известная как «Чудо на Висле», завершилась поражением большевиков, их паническим отступлением, а затем подписанием 12 октября 1920 года в Риге договора о перемирии и прелиминарных условиях польско-советского мирного договора. Фактически под Варшавой Войско Польское при поддержке русских белогвардейских вооруженных формирований убили на поле боя мечту большевиков о советизации Польши и всемирной революции.

После заключения перемирия между Польшей и Советской Россией военные отряды Булак-Балаховича продолжили военные действия на территории Белоруссии в целях свержения советской власти и создания независимой Белорусской Народной Республики. 14 ноября 1920 года Булак-Балахович провозгласил себя главнокомандующим Белорусскими вооруженными силами. Затем, правительство провозглашенной БНР присвоило ему пост «Начальника государства». Однако в ноябре 1920 года северо-западнее Мозыря частям Красной армии все же удалось нанести серьезное поражение войскам Балаховича.

Ночью 26 ноября 1920 года остатки армии Булак - Балаховича перешли на польскую территорию, где были немедленно разоружены поляками в присутствии представителя Советской России и интернированы.

Польский лагерь для русских интернированных и военнопленных

Михаил Ременовский попадает в польский лагерь для интернированных белогвардейцев Шиперно в окрестностях города Калиш. Здесь, в апреле 1921 года он вступает в возрожденную на территории Польши контрреволюционную организацию Бориса Савинкова «Народный Союз защиты Родины и свободы». На присяге в лагере Шиперно, Михаил дает клятву «бороться, не щадя своей жизни, против коммунистов».

При вступлении в савинковскую организацию Михаил берет себе псевдоним «Черкасов» и подпольную кличку «Дядя».

Находившихся в лагере для интернированных новобранцев контрреволюционной организации стали готовить к переброске на территорию Советской России. Вскоре Михаил Ременовский был переведен в другой лагерь для интернированных белогвардейцев в Пикулицы (город Перемышль), где также активно велась вербовка в савинковскую организацию. Из Пикулиц в конце мая – начале июня 1921 года Михаил Ременовский был переправлен в Варшаву к С.Н. Булак - Балаховичу для дальнейшего направления в Советскую Россию.

Однако, как следует из следственного дела, Михаил Ременовский активной деятельности в савинковской контрреволюционной организации не принимал. Согласившись на перевод из Пикулиц в Варшаву, Михаил спланировал свой побег. Воспользовавшись подходящим моментом, спустя 2-3 дня после размещения в варшавских казармах, Михаил «удрал оттуда и поехал на станцию Малорита, что у гор. Брест-Литовска», современный Брест (до 1939 года в составе Польши). Вероятно, вступление Михаила в савинковскую организацию рассматривалось им как единственно возможный способ вырваться из польских лагерей на свободу.

До лета 1922 года Михаил Ременовский находился на территории Польши, где скрывался от савинковцев и польских властей. Поступил на работу к инженеру Путята. После Пасхи 1922 года выехал в Варшаву, где обратился в Российское полномочное представительство в надежде вернуться к мирной жизни на родине.

Возвращение домой

В июне 1922 года Михаил Ременовский-Черкасов через Советскую миссию по ленинской амнистии (Декрет ВЦИК от 3 ноября 1921 г.) возвращается домой в деревню Ляляховку Псковского уезда к родителям преклонного возраста и младшей сестре. Его отцу Александру исполнилось 98 лет, а матери Александре - 67 лет. Но к мирной жизни так и не удалось вернуться. Вскоре, 11 июля 1922 года, был арестован дома в деревне по доносу за участие в контрреволюционной деятельности.

Михаил Ременовский был заключен под стражу в Псковский губернский исправительно-трудовой дом №1, где содержался в строжайшей тайне в одиночной камере под псевдонимом «Ведеркин». В настоящее время в здании Псковского ГИТ дома располагается следственный изолятор на ул. Некрасова, 39.

Псковский тюремный замок. Псковский губернский исправительно-трудовой дом №1

Следственным делом занималось 5 Спецотделение Псковского Губотдела Госполитуправления, которое было завершено 29 сентября 1922 года.

Михаил Ременовский был осужден в Петрограде Военным Трибуналом Петроградского военного округа 20 ноября 1922 г. по ст. 60 УК РСФСР на 3 года лишения свободы, с поражением в правах на 5 лет.

Дальнейшая судьба Михаила Ременовского, которому на момент вынесения приговора было 28 лет, до сих пор неизвестна. Реабилитирован 19 мая 1998 г.

Многослойная история России начала XX века вошла в биографию Михаила Александровича Ременовского не только как общий фон военно-политических событий. Он был ее активным участником и "делателем". Пройдя через три войны с тяжелыми ранениями на фронтах, польские лагеря для интернированных белогвардейцев, лишения и испытания, этот молодой отважный и твердый духом человек стал свидетелем драмы уходящей эпохи и падения Российской империи.

Михаил Семенов

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 16Версия для печати
 

 
опрос
Владимир Путин предложил ряд мер по борьбе с бедностью в России. Ваше отношение к сказанному президентом в ежегодном послании?
В опросе приняло участие 1235 человек
26.02.2019, 20:080 Игорь Девятко положительно оценивает появление «Титан-Полимера» в «Моглино» 26.02.2019, 19:560 Семейный спортивный фестиваль пройдет в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» 26.02.2019, 19:441 Собаки помогают пассажирам аэропорта Домодедово снять стресс перед полетом 26.02.2019, 19:290 Великолукская центральная библиотека приглашает на выставку «Театр и время»
26.02.2019, 19:140 Жителям стругокрасненских деревень напомнили правила пожарной безопасности 26.02.2019, 18:551 Родители выпускников Псковской области сдали ЕГЭ 26.02.2019, 18:474 Икона «Встреча праведных Иоакима и Анны у Золотых ворот» вернулась в Псковский музей 26.02.2019, 18:389 Андрей Михеев: Не согласен, что «Моглино» - машина, которая не едет, сколько бензина в нее ни заливай
26.02.2019, 18:3210 Митрополит Тихон (Шевкунов) удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского III степени 26.02.2019, 18:240 Псковичка выполнила норматив мастера спорта на чемпионате в Сыктывкаре 26.02.2019, 18:160 Пенсионный фонд напоминает работодателям о необходимости сдачи отчетности не позднее 1 марта 26.02.2019, 18:093 Умер поэт Глеб Горбовский, в детстве живший в Порхове
26.02.2019, 18:0016 Судьба последнего поколения Российской империи 26.02.2019, 17:470 Мокрый снег с дождем прогнозируют синоптики в среду в Псковской области 26.02.2019, 17:360 Игорь Девятко и Андрей Михеев рассказали о целях и итогах Российского инвестиционного форума в Сочи 26.02.2019, 17:300 В Псковской области состоялась акция ГИБДД «Сохрани самое дорогое!»
26.02.2019, 17:242 В Татарстане женщину довезли до «скорой помощи» в ковше трактора 26.02.2019, 17:2214 Медведев поручил до 1 мая проанализировать доходы россиян 26.02.2019, 17:1913 Послание потомкам обнаружили в Поганкиных палатах 26.02.2019, 17:150 Жители Бежаниц отметили 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
26.02.2019, 17:110 Молодежный форум волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60» стартовал в Пушкинских Горах 26.02.2019, 17:050 Студентов псковского филиала академии ФСИН России познакомили с историей пограничной службы 26.02.2019, 17:010 В Печорах провели акцию «Безопасный двор» 26.02.2019, 16:541 Псковские молодые семьи узнали о своих правах от экспертов
26.02.2019, 16:382 «Зарница-2019» объединила жителей Мебельного микрорайона Великих Лук 26.02.2019, 16:3416 В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие 26.02.2019, 16:260 Развитие «умных» систем безопасности обсудили члены областной комиссии по профилактике правонарушений 26.02.2019, 16:248 Для более качественной уборки отходов планируется направить спецтехнику в районы Псковской области - Сергей Пайст
26.02.2019, 16:221 В Порхове прошел показ остросоциальной драмы о проблемах подростков 26.02.2019, 16:151 Участники предварительного голосования «Единой России» ответили на вопросы великолучан 26.02.2019, 16:0922 В ближайшее время квитанции по обращению с отходами можно будет оплачивать онлайн 26.02.2019, 16:020 Более 250 детей примут участие в областном концерте детского творчества «Созвездие будущего»
26.02.2019, 15:5732 «Служили два товарища, ага» 26.02.2019, 15:480 Псковичи выражают соболезнования родным и близким Бернхарда Штекера 26.02.2019, 15:488 Настоятель храма в деревне Турово обратился с просьбой о посильной помощи в восстановлении Святыни 26.02.2019, 15:394 Игорь Девятко: Я не автор и не инициатор экотехнопарка «Шиес» в Архангельской области
26.02.2019, 15:320 Сбербанк упростил процедуру оформления аккредитива 26.02.2019, 15:2941 Перерасчет по квитанциям на вывоз мусора гарантирован - Сергей Пайст 26.02.2019, 15:262 Туристов проведут по захоронениям известных людей 26.02.2019, 15:173 Андрей Михеев рассказал о деятельности Агентства инвестиционного развития Псковской области
26.02.2019, 14:555 В ряде районов Псковской области организован ежедневный вывоз отходов 26.02.2019, 14:431 При пожаре на Заречном переулке в Пскове погиб мужчина 26.02.2019, 14:420 За месяц более 100 участников коллективов «Дома офицеров» приняли участие в фестивалях и конкурсах на площадках России 26.02.2019, 14:3310 Венедиктов примет участие в выборах главреда «Эха Москвы»
26.02.2019, 14:335 Разговор властей и подрядчиков будет конструктивным, если условия «дорожных» контрактов будут четко прописаны - Андрей Крот 26.02.2019, 14:2510 В ряде районов Пскова с контейнерных площадок до сих пор елки не вывезены - Сергей Пайст 26.02.2019, 14:216 Игорь Девятко: Бизнесменам нельзя отметать советские военно-промышленные комплексы 26.02.2019, 14:0425 Патриарх Кирилл анонсировал кадровые перестановки в РПЦ
26.02.2019, 14:034 Здание по улице 25 Октября в Острове включено в предмет охраны исторического поселения города 26.02.2019, 13:5427 Греф заявил, что Сбербанк потерял миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта 26.02.2019, 13:465 Игорь Девятко: В планах - наладить взаимоотношения между ведомствами, агентствами и бизнесом 26.02.2019, 13:381 Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по каратэ в Череповце
26.02.2019, 13:1820 Интерактив: Перекрыли пешеходную зону на Октябрьском проспекте 26.02.2019, 13:121 Оперативным штабом национального антитеррористического комитета в Псковской области проведено учение «Экран 2019» 26.02.2019, 13:110 Врачи вывели из искусственной комы режиссера Георгия Данелию 26.02.2019, 13:080 На телефонную линию СКР для приема сообщений о давлении на бизнес за первые сутки поступило 46 сообщений
26.02.2019, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Девятко и Андреем Михеевым 26.02.2019, 12:530 На юбилейный концерт приглашает псковичей детский духовой оркестр «Геликон» 26.02.2019, 12:4515 В Риге вандалы осквернили памятник Пушкину 26.02.2019, 12:371 25 января была зафиксирована пиковая нагрузка на энергосистему Псковской области уходящей зимой
26.02.2019, 12:3536 Николай Мельков: Возврат к «дорожным» МУПам позволит повысить качество содержания дорог в Пскове 26.02.2019, 12:043 С банковского счета великолучанина сняли почти 7 тысяч рублей 26.02.2019, 12:0228 К Общественному совету при комитете Госдумы по культуре присоединился митрополит Тихон 26.02.2019, 11:590 Игроки «Луки-Энергии» завершили первый учебно-тренировочный сбор матчем в Москве
26.02.2019, 11:576 Интерактивные площадки «Призывной пункт» созданы в 4 районах Псковской области 26.02.2019, 11:520 1 марта в Пскове пройдет творческая встреча «Точка опоры в неприкаянном мире» с Владимиром Потресовым 26.02.2019, 11:480 В Удмуртии несовершеннолетним запретили посещать кальянные 26.02.2019, 11:470 В Великих Луках прошел турнир ветеранов баскетбола
26.02.2019, 11:457 Пенсионерка из Опочки заинтересовалась игрой на онлайн-бирже и была обманута мошенниками 26.02.2019, 11:372 Выставка «Следы войны» проходит в Великих Луках 26.02.2019, 11:320 Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по греко-римской борьбе 26.02.2019, 11:257 20-летний пскович пытался похитить из магазина продукты
26.02.2019, 11:200 В Опочке открылась служба ранней помощи для детей с нарушениями психофизического развития 26.02.2019, 11:129 Первый контейнер для сбора использованных батареек появился в Великих Луках 26.02.2019, 11:0516 Судьба ОЭЗ «Моглино» и других инвестплощадок Псковской области станет главной темой программы «Эхономика» 26.02.2019, 10:548 Псковский облсовпроф требует вернуть работникам островского детсада «Радуга» их законный доход
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.