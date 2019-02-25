Развитие «умных» систем безопасности обсудили члены областной комиссии по профилактике правонарушений

Заседание межведомственной комиссии при администрации Псковской области по профилактике правонарушений состоялось 26 февраля, под руководством заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрия Иванова.
В мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти и силовых ведомств региона, а также председатели муниципальных комиссий в режиме ВКС.
Первым вопросом участники заседания рассмотрели функционирование и перспективы развития на муниципальном и региональном уровнях системы АПК «Безопасный город». Государственная программа реализуется в области с 2014 года и финансируется из средств областного бюджета. На 2019 год в бюджете на обслуживание существующих 80 камер видеонаблюдения заложено 1,3 миллиона рублей. К Ганзейским дням в Пскове запланирована установка еще 120 камер. В настоящее время прорабатывается вопрос о закупке необходимого серверного оборудования для хранения видеоинформации.
Кроме того, идет работа по интегрированию АПК «Безопасный город» в проект «Умный город», который будет реализован на территории Псковской области в пилотном режиме. Как пояснил начальник управления цифрового развития и связи администрации области Денис Матвеев, проект предусматривает установку единой аналитической системы, которая позволяет не просто записывать и хранить видеоинформацию, но и проводить ее интеллектуальную обработку. К системе могут быть подключены уличные камеры видеонаблюдения и видеосистемы, находящиеся внутри зданий, что позволит обеспечить комплексную безопасность населения.
Денис Матвеев также добавил, что концепция создания комплексной системы безопасности населения заключается в том, чтобы все существующие и разрабатываемые сервисы (система «112», АПК «Безопасный город», «Умный город» и ситуационный центр региона) были подключены к единой аналитической системе. Реализация мероприятий запланирована на 2020 год в рамках проектов «Умный город» и «Цифровая экономика».
В ходе заседания также подвели итоги реализации в 2018 году районных программ по профилактике правонарушений и обсудили планируемые мероприятия и их ресурсное обеспечение на 2019 год. В прошлом году финансирование муниципальных программ составило 18 млн рублей, на 2019 год в областном бюджете на эти цели запланировано 26 млн рублей. При этом не во всех районах предусмотрено обеспечение деятельности добровольных народных дружин. В этой связи начальник управления специальных программ администрации области Игорь Виноградский рекомендовал районным администрациям привести свои программы в соответствие с задачами по профилактике преступности и обеспечить их ресурсную составляющую.
Кроме того, члены комиссии рассмотрели вопросы эффективности межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений со стороны лиц «группы риска» и предупреждению рецидивности преступности. По данным УМВД России по Псковской области, количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, увеличилось. В 40% случаев преступления совершают люди в состоянии алкогольного опьянения, не имеющие постоянного источника дохода и места жительства. В связи с этим руководителям муниципальных комиссий по профилактике правонарушений, в чьих районах превышен среднеобластной показатель по рецидивности, поручено усилить профилактические мероприятия.
Еще одной темой заседания стал контроль за качеством обучения кандидатов в водители и сдачей итоговых экзаменов в автошколах Псковской области. По оценкам специалистов, человеческий фактор — ключевая причина аварий на дорогах, 84% дорожно-транспортных происшествий происходит по вине людей. При этом около тысячи ДТП ежегодно происходит в области с участием тех, кто недавно получил водительские права. Члены комиссии пришли к выводу, что для изменения ситуации необходим комплекс мероприятий по совершенствованию существующей модели подготовки водителей: повышение уровня подготовки, улучшение материально-технической базы автошкол, усиление контроля за процессом обучения.