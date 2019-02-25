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Общество

Псковские молодые семьи узнали о своих правах от экспертов

26.02.2019 16:54|ПсковКомментариев: 1

25 февраля состоялся семинар для молодых семей, организованный псковским городским молодёжным центром.

На семинаре были подняты такие темы, как: размеры и способы получения различных пособий и компенсационных выплат, программы обеспечения жильём молодых семей, меры социальной поддержки многодетных семей и другие вопросы, актуальные для данной аудитории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.
Лекцию провели эксперты, специализирующиеся на социальной сфере: главный специалист-эксперт отдела социальных выплат УПФР в Пскове и Псковском районе Марина Васильева, ведущий психолог областного центра занятости населения Елена Иванова, консультант отдела по делам ветеранов, инвалидов и социальным выплатам территориального отдела Пскова комитета по социальной защите Псковской области Ольга Боваровская, начальник отдела по назначению, выплате пособий на детей и оказанию государственной социальной помощи территориального отдела Пскова комитета по социальной защите Псковской области Людмила Столярова, консультант территориального отдела г.Пскова комитета по соцзащите Псковской области Надежда Терентьева.
Свыше сорока человек посетило семинар и получило ответы на свои вопросы от компетентных специалистов.
Семинар проводится для молодых семей, в которых возврат хотя бы одного супруга не превышает 35 лет.
Молодёжный центр благодарит псковский центр медицинской профилактики за содействие в проведении мероприятия.

 

Теги: #молодежь
Источник: Псковская Лента Новостей
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