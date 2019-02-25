Общество

Жители Бежаниц отметили 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

26 февраля в Бежаницах проходят памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков. В традиционном шествии к братскому захоронению, где состоялся памятный митинг, приняли участие руководство органов власти области и района, работники учреждений и предприятий поселка, ветераны, молодежь, представители общественности и жители города.

Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, от имени губернатора Михаила Ведерникова жителей муниципального образования поздравил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов. Особые слова благодарности главы региона он передал в адрес ветеранов района. «Низкий вам поклон. Вы - наша гордость и пример для подражания. Сейчас уже на нас лежит ответственность за приумножение и развитие сохраненного вашими силами наследия. Каждый из нас должен делать все возможное для благополучия Бежаницкого района, Псковской области и всей страны», - отмечается в приветственном адресе главы региона.

После выступления официальных лиц к обелиску в память о погибших в годы Великой Отечественной войны были возложены венки и цветы. Все собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания.

В День памяти в поселке состоялась череда мероприятий для молодежи. В районном центре культуры прошла торжественная церемония приема новых членов в ряды местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Затем самых ловких школьников Бежаниц выявили на спортивно-патриотической игре «Зарница».

Завершился этот памятный день музыкально-поэтическим вечером «Есть память, которой не будет забвенья».

Кроме того, в минувшие выходные памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, состоялись в Порховском и Дновском районах. На братских могилах муниципальных образований вспоминали о ратных подвигах, совершенных в годы войны, о кровопролитных боях за освобождение муниципальных образований и об успехах партизанского движения.