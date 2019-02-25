Общество

Семейный спортивный фестиваль пройдет в Пскове в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»

Спортивный праздник в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» пройдет в Псковской инженерно-лингвистической гимназии в субботу, 2 марта. Начнется праздник в 12.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковской области, спортивное мероприятие нацелено на привлечение к занятиям физической культурой и спортом и выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» всеми членами семьи. Участники спортивного фестиваля смогут попробовать себя в нескольких видах испытаний комплекса ГТО — прыжках в длину с места, отжимании от пола, отжимании гири весом 16 килограммов, поднимании туловища из положения лежа на спине и других.

В программу праздника входят также различные эстафеты, в которых участвуют лучшие спортивные семьи из 8 образовательных учреждений Пскова. Предусмотрено и состязание, участие в котором примут только отцы семейств.

Отметим, в Псковской области акция проводится под патронажем уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой, комитета по спорту и комитета по образованию Псковской области, а также регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Особая роль отводится совету отцов Псковского региона.

В большинстве муниципальных районов и городских округов Псковской области спортивные праздники и другие мероприятия в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» состоялись в январе и феврале.