Общество

Медведев поручил до 1 мая проанализировать доходы россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 1 мая провести анализ доходов россиян и определить меры по их увеличению, говорится в опубликованном перечне поручений, сообщает ТАСС.

Поручения даны по итогам Российского инвестиционного форума, который прошел в Сочи.

«Рекомендовать высшим должностным лицам, руководителям высшего исполнительного органа государственной власти, субъектов РФ провести анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов населения и представить результаты анализа в Минтруд России и Минэкономразвития России. Срок - до 1 мая 2019 года», - говорится в сообщении.