Общество

Умер поэт Глеб Горбовский, в детстве живший в Порхове

Сегодня, 26 февраля, в Санкт-Петербурге умер поэт Глеб Горбовский, в детстве живший в Порхове. Эту информацию уже официально подтвердили в Смольном, передает «Российская газета».

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов направил соболезнования родным, друзьям, и поклонникам творчества поэта. «Непревзойденная лирика Глеба Горбовского, присущее ему тонкое чувство слога ставят его в один ряд с ведущими мастерами русской словесности, - сказано в некрологе. - Стихи признанного мастера любимы многими поколениями наших сограждан. Им присущи музыкальность рифмы и широта красочных образов». Александр Беглов также отметил, что произведения Горбовского «стали неотъемлемой частью золотого фонда отечественной литературы, прославили петербургскую школу поэзии».

О дате и месте похорон станет известно позднее.

Поэт родился в Ленинграде 4 октября 1931 года , а перед самой Великой Отечественной войной мать отправила его к сестре арестованного мужа в Порхов, где Глеб Горбовский прожил до окончания войны. В своем творчестве автор не раз вспоминал маленький город, в котором провел часть своего детства.

«Городу Порхову.

Со стены старинной крепости

я гляжу на городок.

На окраине окрестности

паровоз дает гудок.

Вижу в сливе и смородине

потонувшие дома...

Сколько раз еще от Родины

я останусь без ума.

Сколько раз она рассеет мне

ветром благостным тоску...

Сколько дней проротозеено

самых светлых на веку.»

1966