Сегодня, 26 февраля, в Санкт-Петербурге умер поэт Глеб Горбовский, в детстве живший в Порхове. Эту информацию уже официально подтвердили в Смольном, передает «Российская газета».
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов направил соболезнования родным, друзьям, и поклонникам творчества поэта. «Непревзойденная лирика Глеба Горбовского, присущее ему тонкое чувство слога ставят его в один ряд с ведущими мастерами русской словесности, - сказано в некрологе. - Стихи признанного мастера любимы многими поколениями наших сограждан. Им присущи музыкальность рифмы и широта красочных образов». Александр Беглов также отметил, что произведения Горбовского «стали неотъемлемой частью золотого фонда отечественной литературы, прославили петербургскую школу поэзии».
О дате и месте похорон станет известно позднее.
Поэт родился в Ленинграде 4 октября 1931 года , а перед самой Великой Отечественной войной мать отправила его к сестре арестованного мужа в Порхов, где Глеб Горбовский прожил до окончания войны. В своем творчестве автор не раз вспоминал маленький город, в котором провел часть своего детства.
«Городу Порхову.
Со стены старинной крепости
я гляжу на городок.
На окраине окрестности
паровоз дает гудок.
Вижу в сливе и смородине
потонувшие дома...
Сколько раз еще от Родины
я останусь без ума.
Сколько раз она рассеет мне
ветром благостным тоску...
Сколько дней проротозеено
самых светлых на веку.»
1966