Общество

Митрополит Тихон (Шевкунов) удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского III степени

Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон удостоен патриаршей награды. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Сегодня, 26 февраля, в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве, перед началом заседания Священного Синода, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с 10-летием Поместного Собора и интронизации предстоятеля РПЦ удостоил высоких церковных наград членов Священного Синода Русской Православной Церкви, членов Высшего Церковного Совета, руководителей и сотрудников подразделений Московской Патриархии.

В частности, ордена преподобного Сергия Радонежского III степени удостоен митрополит Псковский и Порховский Тихон.