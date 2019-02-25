Общество

Родители выпускников Псковской области сдали ЕГЭ

Во вторник, 26 февраля, родители выпускников 10 муниципальных образований Псковской области приняли участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Вместе с ними испытание по русскому языку прошли представители региональной и муниципальной власти, СМИ, областной организации профсоюзов работников народного образования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, акция уже третий год проводится по инициативе Рособрнадзора во всех регионах России. В Псковской области она стартовала 21 февраля в Себежском, Куньинском, Новоржевском районах, 25 февраля ее продолжили родители Пыталовского района. В течение следующих двух недель пункты проведения экзаменов для родителей откроются в каждом районе области.

В Пскове акция проходила в лицее № 4, который является пунктом проведения ЕГЭ. Родители выпускников смогли не только проверить свои знания, но и получили возможность посмотреть на экзамен изнутри. «Теперь мы понимаем эту процедуру и сможем говорить с сыном на одном языке», - отметила мама выпускника лицея «Развитие».

В роли родителя пришла на ЕГЭ и начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко. «Самое главное, что родители смогли увидеть поэтапно всю процедуру и почувствовать на себе, как это сдавать экзамен, а значит, еще раз убедиться в недопустимости нарушения порядка проведения экзамена», - отметила она по итогам испытания. Анна Кузыченко добавила, что во всех школах Пскова проведены родительские собрания, выпускники и родители ознакомлены с правилами поведения на ЕГЭ. «Надеемся, что присутствовавшие сегодня на экзамене родители станут проводниками в родительских комитетах своих школ, настраивая выпускников на честное написание ЕГЭ», - сказала начальник городского управления образования.

«Безусловно, волнение присутствует у нас взрослых, как и у ребят, когда они сдают экзамены. Очень хорошо, что новые технологии ЕГЭ позволяют производить печать экзаменационных материалов в аудитории, в присутствии обучающихся. Полностью исключен человеческий фактор и те сложности, которые возникали с доставкой КИМ в прежние годы», - прокомментировала тестирование председатель областной организации профсоюзов, стоявшая у истоков ЕГЭ в области в 2003 году Наталья Горбачева.

В свою очередь заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Игорь Прокофьев напомнил, что в комитете работает региональный телефон горячей линии по вопросам, связанным с государственной итоговой аттестацией, и призвал со всеми вопросами обращаться на горячую линию: 8 (8112) 29-99-51. «Все годы проведения ЕГЭ идут споры о плюсах и минусах его введения. Но время диктует свои правила, и скоро выпускники средних профессиональных организаций также начнут сдавать государственную итоговую аттестацию с практической частью, демонстрируя профессиональные компетенции, и не просто государственной комиссии, а комиссии работодателей», - отметил Игорь Прокофьев.

В текущем году ЕГЭ в Псковской области будут сдавать 3 тыс 237 человек. На территории области организовано 37 пунктов проведения экзаменов, привлечено более 1 тыс 300 работников.