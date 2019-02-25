Общество

Жителям стругокрасненских деревень напомнили правила пожарной безопасности

26 февраля сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях обеспечения пожарной безопасности в Стругокрасненском районе проведен профилактический рейд в населенных пунктах Новоселье, Вейтлус и Заполье.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе мероприятия жителям напомнили требования правил пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, а также правила пользования (эксплуатации) приборов печного отопления и электрообогревательных приборов в быту. Были организованы и проведены профилактические беседы, подворовые обходы, посещение частных домовладений и квартир многоквартирных домов.

В рамках проведенных мероприятий на информационных стендах в Новоселье, а также в торговых точках, размещены листовки на противопожарную тематику в соответствии с сезоном, граждане проинструктированы под роспись, распространены тематические листовки.