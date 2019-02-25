Общество

В Пскове обсудили планы работы городских служб на март

Сегодня, 26 февраля, глава Пскова Иван Цецерский в ходе рабочего совещания с представителями органов местного самоуправления по обсуждению плана работ на март определил основные мероприятия и поставил задачи городским службам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в совещании приняли участие заместители главы города Пскова Сергей Гаврилов, Елена Полонская и Владимир Воробьев, глава администрации города Пскова Александр Братчиков и его заместители Александр Коновалов и Валентина Зубова. Также участниками обсуждения плана работы городских служб на март стали представители управления образования, управления городского хозяйства, управления культуры и сотрудники структурных подразделений Псковской городской Думы и администрации города.

На совещании обсудили подготовку к ключевым общегородским тематическим мероприятиям в марте 2019 года. 1 марта в городе Пскове пройдут траурные мероприятия, посвященные памяти погибших псковских десантников 6-й роты. В начале марта традиционно запланированы тематические концерты, посвященные 8 марта и проведение Масленичных гуляний.

Глава города Пскова Иван Цецерский также напомнил участникам совещания, что на 29 марта 2019 года запланировано проведение сессии Псковской городской Думы, и дал поручение специалистам Псковской городской Думы и администрации города Пскова подготовить все необходимые для вынесения на сессию документы.

Помимо этого в марте запланированы контрольные выезды главы Пскова на объекты городской инфраструктуры и по контролю за качеством уборки города, также по графику будут организованы выезды депутатов на свои избирательные округа.