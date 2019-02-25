Общество

В Стругокрасненском районе завершила работу мобильная приемная прокурора области

29 января в селе Новоселье Стругокрасненского района в рамках работы мобильной приемной прокурора области заместителем прокурора области Виктором Борисенко, руководителями структурных подразделений аппарата прокуратуры области осуществлен выездной прием граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Поводами для жалоб, с которыми заявители обратились в мобильную приемную прокурора области, стали защита их прав.

В ходе личного приема заявителям подробно разъяснены положения федеральных законов, регламентирующих правоотношения, непосредственно затрагивающие их проблемы.

По всем поступившим обращениям организованы проверки. Ход их проведения и реальное устранение выявленных нарушений закона контролируется прокурором области.

В ходе выезда также проведена проверка соблюдения порядка рассмотрения обращений и приема граждан в администрации сельского поселения «Новосельская волость» и в прокуратуре Стругокрасненского района.