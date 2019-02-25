Общество

Заведующая красногородской школы привлечена к ответственности из-за нарушений экологического законодательства

Прокуратура Красногородского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами I класса опасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства об отходах производства и потребления в Красногородской средней школе учет о количестве образованных, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам отходов I класса опасности, в частности люминесцентных ламп, не производился, паспорта отходов не составлялись, лица якобы ответственные за их временное размещение на территории образовательной организации, не знали что с ними делать.

В этой связи прокурором района в адрес заведующей Красногородской средней школы внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, опасные бытовые отходы взяты на учет, изолированы и опасности не представляют.

Виновное должностное лицо образовательного учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности.