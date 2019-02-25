Общество

Три представителя Псковского колледжа искусств стали лауреатами международного конкурса

Лауреатами III Международного конкурса пианистов «Viva il pianoforte» стали три представителя Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже искусств, конкурс состоялся 24 февраля в Санкт-Петербурге. Международное жюри под председательством профессора Казанской государственной консерватории Евгения Михайлова присудило первую премию в номинации «Сольное фортепиано» студентке 3 курса Светлане Ендальцевой из класса преподавателя Андрея Иванова.

Лауреатом третьей премии стала студентка 1 курса Алина Лексунова из класса преподавателя, заслуженного учителя России, Алисы Чирковой.

Преподаватель колледжа Виктор Иванов стал обладателем диплома лауреата третьей степени в номинации «Преподаватели-исполнители».

Отметим, что по условиям конкурса лауреаты 1- 3 степени получают денежные сертификаты для участия в конкурсах в Турции и Черногории в течении года, а также они имеют возможность выступить на фестивале «Viva music» в Карнеги-Холл (Нью-Йорк) в течение двух лет.