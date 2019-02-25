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В Псковском филиале ФСИН России открылась выставка, посвященная 30-летию вывода войск из Афганистана

В Псковском филиале Академии ФСИН России открылась передвижная выставка, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Фотодокументальная выставка «Советские пограничники в Афганистане: опыт решения специальных задач», организованная Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области, включает в себя экспонаты, рассказывающие о героизме воинов-афганцев в период с 1980 по 1989 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России

На открытие экспозиции собрались воины-интернационалисты, преподаватели, курсанты и студенты образовательной организации.

«Проведение мероприятия такого уровня очень важно как для молодого поколения, так и для ветеранов, которые являются живой историей для молодежи», – сказал заместитель начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Алексеев, открывая мероприятие.

«События афганской войны – одна из самых драматических и противоречивых страниц в отечественной истории. В Псковской области свыше 60 ветеранов-пограничников являются участниками боевых действий в Афганистане. Представленная экспозиция адресована зрителям, интересующимся российской историей и культурой, понимающих связь прошлого и настоящего», – отметил один из создателей выставки, член совета Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов пограничных войск» полковник запаса Сергей Лепешкин.

Член совета ветеранов образовательной организации, старший преподаватель кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС генерал-майор запаса Владимир Киреев, который являлся участником боевых действий в Афганистане, поблагодарил создателей выставки за сохранение исторической памяти и выразил надежду, что молодые люди будут с честью служить Отечеству, как это делали их предки.

В завершение мероприятия курсантам и студентам показали фильм «По ту сторону границы», подготовленный студией документальных фильмов Центрального пограничного музея ФСБ России.

Отметим, что в Псковском филиале академии выставка будет работать до 4 марта, после этого экспозицию смогут увидеть сотрудники других силовых ведомств региона.