Общество

Жители Красногородского района получили доступ к информации о коммунальных услугах через суд

По иску прокурора Красногородского района жители получили доступ к информации о предоставляемых коммунальных услугах. Прокуратура Красногородского района провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства в деятельности ООО «Теплоэнерго» и ООО «Мелиоратор», являющихся ресурсоснабжающими организациями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Из положений Федерального закона следует, что ресурсоснабжающие организации с 01 июля 2017 года обязаны размещать ряд необходимых сведений, в том числе о перечне, объеме, качестве и стоимости поставляемых ресурсов, на официальном сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети интернет – http://dom.gosuslugi.ru.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что указанными организациями данные требования законодательства не соблюдаются, необходимая информация не размещается в полном объеме.

В целях устранения нарушений закона прокурор Красногородского района направил в Пыталовский районный суд 2 исковых заявления об обязании данных организаций разместить необходимую информацию на вышеуказанном сайте, в течении 3-х месяцев со дня вступления решений судов в законную силу. Иски прокурора судом удовлетворены, решения вступили в законную силу и необжалованы.

По результатам дополнительной проверки установлено, что несмотря на имеющейся длительный срок устранения нарушений организации уже в настоящее время фактически исполнили требования закона.