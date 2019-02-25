Общество

Администрацию Красногородского района обязали поставить кладбища на кадастровый учет

Пыталовским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора об обязании осуществления постановки земельных участков, на которых расположены гражданские кладбища, на кадастровый учет в Государственном кадастре недвижимости.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Красногородского района, в ходе проведенной прокуратурой района проверки было установлено, что в нарушении требований Федерального закона земельные участки, на которых расположены гражданские кладбища, находящиеся в собственности администрации сельского поселения «Красногородская волость» не поставлены на кадастровый учет.

Отсутствие необходимых документов, определяющих границы земельных участков, занятых под кладбища, может привести к нарушению границ смежных с указанными участками земель и как следствие, захоронение тел на земельных участках с нарушением назначения земли. Кроме того, места захоронения относятся к опасным объектам и требуют соблюдения целого ряда обязательных норм. Администрация поселения уже приступила к устранению нарушений.