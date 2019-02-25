Администрацию Красногородского района обязали поставить кладбища на кадастровый учет

Пыталовским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора об обязании осуществления постановки земельных участков, на которых расположены гражданские кладбища, на кадастровый учет в Государственном кадастре недвижимости.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Красногородского района, в ходе проведенной прокуратурой района проверки было установлено, что в нарушении требований Федерального закона земельные участки, на которых расположены гражданские кладбища, находящиеся в собственности администрации сельского поселения «Красногородская волость» не поставлены на кадастровый учет.
Отсутствие необходимых документов, определяющих границы земельных участков, занятых под кладбища, может привести к нарушению границ смежных с указанными участками земель и как следствие, захоронение тел на земельных участках с нарушением назначения земли. Кроме того, места захоронения относятся к опасным объектам и требуют соблюдения целого ряда обязательных норм. Администрация поселения уже приступила к устранению нарушений.