Общество

Росреестр напоминает о сроке действия выписки из ЕГРН

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) и предоставленные на основании запроса о предоставлении сведений, независимо от способа их предоставления являются актуальными (действительными) на момент выдачи органом регистрации прав или многофункциональным центром сведений, содержащихся в ЕГРН, сообщает пресс-служба Росреестра по Псковской области.

Это важное уточнение, поскольку уже в день выдачи документа сведения, содержащиеся в реестре, могут измениться, и, соответственно, лицо, запрашивающее сведения, должно понимать, что за длительное время сведения могут не сохранить актуальность.

Срок действия выписок из ЕГРН не установлен действующим законодательством. Исходя из этого, необходимо учитывать, что выписка содержит актуальную информацию о данных ЕГРН на дату выдачи, в связи с чем она может быть использована в разумные сроки.

Обычно срок не превышает 30 дней с момента получения выписки, но повторимся, нормативно-правовыми актами он не регламентирован. Чем свежее выписка, тем выше вероятность, что отраженные в ней сведения соответствуют истине.

Росреестром разработан и запущен сервис «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать сведения, с помощью сервиса на официальном сайте Росреестра, можно получить выписку непосредственно перед совершением сделки. Документ, подписанный электронной подписью эквивалентен подписанному собственноручно.