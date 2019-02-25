Общество

В Карамышевской волости открылся музей яблока

В духовно-просветительском и историко-краеведческом центре в Карамышевской волости открылся музей яблока. Планы у его сотрудников грандиозные - возродить славу быстрецовских яблок и сделать яблоневые сады брендом Карамышевской волости. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала сотрудник центра Ирина Жачек .

В деревне Быстрецово Карамышевской волости Яблочный спас считают своим праздником - днем деревни. В советские годы здесь работал крупный совхоз, где выращивали яблоки, сливу, смородину, клубнику. Сейчас жители деревни активно разводят сады на своих участках.

Плодово-ягодный питомник совхоза Быстрецово появился на землях помещика Николая Фан - дер-Флита. Уже в 1901 году его вдовой Елизаветой Карловной была открыта в Быстрецово сельскохозяйственная школа. Перед смертью она завещала земли сельскохозяйственной школе. В 1920-1930-х годах здесь существовал совхоз-плодопитомник. Вот так начал свою деятельность совхоз Быстрецово. 120 гектаров закладки плодоносящих садов давали очень большие урожаи - рассказывала заслуженный агроном России Лидия Платонова, свою трудовую деятельность, посвятившая родному совхозу. В 1979 году начали делать соки, по 600 тонн за сезон. В то время государственных сортоиспытательных участков по стране было всего два: в Великих Луках и в Быстрецово. Самыми популярными сортами были папировка или белый налив, грушовка московская, мельба, коричное- полосатое, антоновка, уэлси, пепин шофранный.

Для гостей музея предусмотрена экскурсия. Также вниманию посетителей представлены поделки на яблочную тему, картина члена Союза художников России Анатолия Жбанова «Запретный плод», шитье Ирины Жачек и многое другое. Многое из представленного гости музея смогут приобрести для себя.