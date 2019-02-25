Общество

Участники форума «Доброволье.60» увидели спектакль «И не надо быть Богом»

Во вторник, 26 февраля, во время открытия V Молодежного форума волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60» в Пушкинских Горах прошел показ социальной драмы «И не надо быть Богом». Спектакль был показан в рамках проекта «Искусство против суицида» ПОООМС «Дети - наше будущее». Зрителями спектакля стали почти 100 молодых людей из разных уголков Псковской области, среди которых волонтеры региональных вузов и ссузов, которые приехали на форум обмениваться опытом и мнением о том, как правильно вести здоровый образ жизни и привлекать к занятиям физкультурой и спортом молодых людей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПОООМС.

Сценарий драмы очень актуален для форума и для молодежи в целом. Социальная драма «И не надо быть Богом» - это спектакль-диалог, откровенный разговор о мыслях подростка, о его проблемах, трудностях. Актеры спектакля - сами подростки из творческих мастерских ПОООМС «Дети - наше будущее» и партнера проекта - детского образцового коллектива театра «Бенефис».

Отметим, V Молодежный форум волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60» проходит в Пушкинских Горах с 26 по 28 февраля. Организаторами Форума выступают управление общественных проектов и молодежной политики Псковской области, комитет образования Псковской области, управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, Псковская областная организация ООО «Российский Союз Молодежи» и Псковский областной центр медицинский профилактики, уеабилитационный центр «Ручей».