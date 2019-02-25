Общество

Музеям Псковской области предложили участвовать в конкурсе экскурсий о Великой Отечественной

Музей Победы объявил о начале всероссийского конкурса «Лучшая экскурсия о Великой Отечественной войне». Творческое состязание проводится в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. Музей Победы предложил экскурсоводам федеральных, региональных, городских и школьных музеев продемонстрировать свое профессиональное мастерство при работе с детьми и молодежью по такой сложной и серьезной теме, как Великая Отечественная война, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Конкурс призван поддержать стандарты качества экскурсионной работы в военно-исторической сфере и способствовать повышению престижа профессии экскурсовода. Соревнование проводится по двум номинациям - «Музей детям» и «Молодежный портал».

Жюри оценит соблюдение экскурсионной методики, интерактивность и оригинальность и глубину раскрытия темы. Для участия необходимо с 21 февраля до 20 апреля направить в адрес музея видеозапись тематической экскурсии. Участвовать в конкурсе может любой музей, независимо от его уровня или формы подчиненности.

Награждение победителей состоится в Музее Победы в Международный день музеев - 18 мая. Лучшим экскурсоводам и музеям - участникам конкурса вручат сертификаты. Записи наиболее ярких и оригинальных экскурсий разместят на сайте и в соцсетях музея. Кроме того, участникам, немного отставшим от лауреатов, дадут рекомендации по ведению конкретной экскурсии.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте https://victorymuseum.ru/.