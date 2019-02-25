Общество

Великолукские родители сдали ЕГЭ

Великолукские родители сдали единый государственный экзамен по русскому языку. Участие в акции - добровольное. Она проводится в Великих Луках впервые, площадкой для ЕГЭ стал одиннадцатый лицей, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вместе с родители пришла сдавать единый государственный экзамен и начальник управления образования Татьяна Лозницкая. Участников акции ждала стандартная процедура ЕГЭ: проверка паспортных данных, с собой только черная гелевая ручка, по другому система не сможет прочитать ответ, шпаргалки и телефон исключены. Родители написали сокращенный вариант, на решение вопросов был выделен час, вместо четырех.